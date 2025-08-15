The Art of Final Fantasy Tactics bietet im Oktober auch bisher unveröffentlichte Artworks

Fans des Haptischen haben es nicht leicht und mit der Switch 2 wird es nicht leichter. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles erscheint sogar in Japan nur als „Code in a Box“-Version. Im Westen gibt es nicht einmal eine Game Key Card, wie es derzeit ausschaut. Wenigstens das Artbook gibt’s physisch.

Square Enix hat The Art of Final Fantasy Tactics angekündigt, das am 2. Oktober in Japan für 2.750 Yen erscheinen wird. Vorbestellungen für das A4-große Artbook sind im japanischen Square Enix e-Store möglich. Fraglich, ob es das Buch in die westlichen Square Enix Stores schafft. Da die Sprachbarriere aber recht klein sein dürfte, lohnt vielleicht auch ein Import bei Play-Asia* oder anderen Händlern.

Enthalten sind Illustrationen aus dem ursprünglichen Final Fantasy Tactics von 1997 sowie neue Bilder aus War of the Lions von 2007 und Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles von 2025. Darüber hinaus bietet das Artbook bisher unveröffentlichte Charakter- und Job-Illustrationen, Konzeptartworks sowie Illustrationen, die für Kollaborationsinhalte verwendet wurden.

Auch audiophile Befriedigung

Unlängst angekündigt wurde der Final Fantasy Tactics Best Selection Vinyl Soundtrack, der am 1. Oktober in Japan für 4.620 Yen erscheint. Die Vinyl mit 15 Tracks enthält ein Cover mit Artwork von „Final Fantasy Tactics“-Illustrator Akihiko Yoshida.

Zudem liegt der Schallplatte ein MP3-Album des Final Fantasy Tactics Original Soundtracks mit insgesamt 102 Songs bei, darunter 31 Stücke, die im ursprünglichen Spiel nicht enthalten waren. Die Vinyl kann auch schon in Deutschland bei Black Screen Records* vorbestellt werden.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles erscheint am 30. September für PlayStation, Nintendo Switch 2, und die „alte“ Nintendo Switch, Xbox Series und PCs via Steam. Wir haben kürzlich mit den Machern um Director Kazutoyo Maehiro sowie Yasumi Matsuno über das Spiel gesprochen. Unsere interessanten Erkenntnisse lest ihr hier nach.

