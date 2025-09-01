Mehr „Kunst fühlen“ statt Games spielen – Kojima überrascht mit seinem Spielverhalten

Hideo Kojima, der legendäre Schöpfer von Metal Gear Solid und Death Stranding, meldet sich wieder zu Wort. Diesmal geht es nicht über den Zustand der AAA-Industrie, sondern viel mehr seine Reaktion darauf. Während der New Global Sport Conference in Riad überraschte er mit der Aussage, dass er „wahrscheinlich nur ein Spiel pro Jahr“ spielt.

Wichtigeres als Videospiele

Videospiele nähmen sehr viel Zeit in Anspruch, dazu könne er im Gegensatz zu anderen Spieledesignern mehr Inspiration aus anderen Dingen des Lebens ziehen. „Das, was außerhalb der Spielewelt passiert, ist für mich wichtiger, um es in mein Spiel zu integrieren“, so Kojima.

Damit stößt er eine allgemeine Diskussion über Kreativität und Inspiration in der Gaming-Industrie an. „Junge Menschen spielen viel, und das ist gut“, aber sie sollten auch versuchen, „Kunst zu fühlen oder Kunst zu sehen und sie dann selbst zu verarbeiten, um neue Spiele zu erschaffen“. Kojima selbst spielt weniger Videospiele, als man vielleicht vermutet, und zieht Filme, Bücher, Museen sowie den Kontakt zu Menschen vor.

Inspiration aus einer Vielzahl von Kunstformen

Seiner Meinung nach sollten sich Spiele-Entwickler nicht nur von Games, sondern auch von anderen Medienarten und allgemeinen Lebenserfahrungen inspirieren lassen. Er nannte z. B. Mamoru Oshii (Ghost in the Shell) und Katsuhiro Otomo (Akira) als Beispiele für Visionäre, deren beste Werke dadurch entstanden, dass sie nicht nur Anime geschaut, sondern europäische Filme gesehen und dies in ihre Werke eingebracht haben.

Seiner Meinung nach ist die kreative Ausdruckskraft am besten, wenn sie von verschiedenen Medienformen beeinflusst ist. Deshalb nutze er sie nur sehr wenig, um sich inspirieren zu lassen. „Spiele brauchen viel Zeit, und ich spiele wahrscheinlich nur ein Spiel pro Jahr. Ich überprüfe meine eigenen Spiele, aber ich muss über den Tellerrand hinausdenken, und was außerhalb der Spielewelt passiert, ist für mich wichtiger, um es in mein Spiel zu integrieren.“

via Games Radar, Gamer Braves, Bildmaterial: State of Play, Februar 2024