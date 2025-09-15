Ein spannende Neuerung versteckt sich im Trailer zu Super Mario Bros. Wonder für Switch 2

Die große Nintendo-Direct-Show liegt erst wenige Tage zurück, da haben Fans bereits ein spannendes Detail entdeckt, das vielen wohl entgangen sein dürfte. Im Trailer zur Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Treffen im Bellabel-Park will ein aufmerksamer Reddit-Nutzer eine kleine, aber entscheidende Neuerung erspäht haben.

Bei Minute zwei des Trailers ist im Interface ein Icon zu sehen, das deutlich nach Rosalina aussieht. Die Heldin aus Super Mario Galaxy war zwar schon in Super Mario 3D World spielbar, gehörte aber nicht zum ursprünglichen Roster von Super Mario Bros. Wonder.

Perfektes Timing für die Galaxy-Offensive

Sollte sich der Fund bestätigen, würde Rosalinas Rückkehr perfekt in Nintendos aktuelle Mario-Strategie passen. Immerhin erscheinen im kommenden Jahr nicht nur die Super Mario Galaxy Collection für Switch und Switch 2, sondern auch der zweite Kinofilm „Super Mario Galaxy“ – beides große Highlights zum 40. Jubiläum der Serie.

Ein Auftritt in Wonder wäre also nicht nur Fan-Service, sondern auch clevere Werbung für die nächsten großen Mario-Projekte. Offiziell bestätigt hat Nintendo die spielbare Rosalina bisher nicht, aber die Bildschirmaufnahme (siehe unten) ist schon recht eindeutig, oder?

Vielleicht hebt man sich die Ankündigung für eine weitere Direct oder den nächsten Trailer auf. Bis dahin bleibt es beim Rätselraten – aber der Fund im aktuellen Video wirkt für viele Fans bereits ziemlich eindeutig. Was meint ihr: Ist Rosalina tatsächlich zurück, oder vielleicht ein unabsichtlicher Fehler von Nintendo?

via VGC, Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo