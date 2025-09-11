Square Enix spendiert einer sechs Jahre alten JRPG-Neuauflage doch noch eine physische Version

Die nachträgliche Veröffentlichung von Handelsversionen ist keine Seltenheit, besonders erfolgreiche Indies kommen oft in diesen Genuss. Dass ein großer Publisher allerdings nach vielen Jahren noch physische Versionen organisiert, ist eher unüblich.

Square Enix spendiert jetzt Star Ocean: First Departure R etwa sechs Jahre nach seiner Veröffentlichung doch noch eine Handelsversion. Dafür hat man sich mit Limited Run Games zusammengetan. Die Gespräche dazu hätten schon 2020 begonnen, wie Josh Fairhurst von Limited Run Games erklärt.

Das ist rückblickend etwas überraschend, aber tatsächlich gab es damals selbst in Japan keine physische Veröffentlichung. Limited Run Games presst das Spiel jetzt für Nintendo Switch und PS4. Wie üblich gibt es mehrere Sondereditionen, die Vorbestellungen beginnen morgen.

In den sozialen Medien verbinden viele Fans des Haptischen die Hoffnung, dass diese neue Zusammenarbeit mit Square Enix zu weiteren Veröffentlichungen durch Limited Run Games führt. Diese Hoffnung könnte erfüllt werden, wie Josh Fairhurst bei Twitter andeutet: „[…] Wir werden später in diesem Monat eine weitere Ankündigung veröffentlichen, die ebenfalls den Höhepunkt einer unglaublich langen Diskussion darstellt. […]“ Die Ideen von Fans: The Last Remnant und Co.

Star Ocean: First Departure R ist seit 2019 für Nintendo Switch und PS4 auch im Westen erhältlich. Es handelt sich um eine HD-Version des 2007 veröffentlichten PSP-Remakes des Serienerstlings mit neuen Features. Wir hatten die Neuauflage damals auch getestet.

Bildmaterial: Star Ocean: First Departure R, Square Enix, tri-Ace