Sollen sie doch für die „alte Switch“ entwickeln: Studio klagen über fehlende „Switch 2“-Dev-Kits

Berichte über Engpässe bei „Switch 2“-Development-Kits reißen nicht ab. Laut einem aktuellen Podcast von Digital Foundry kämpfen viele Studios immer noch damit, überhaupt Zugriff auf die neue Hardware zu bekommen – und das etliche Wochen nach dem Launch der Konsole.

Macht es doch einfach für die alte Switch …

John Linneman und Oliver Mackenzie erzählten in ihrem Podcast, dass einige Entwickler von Nintendo sogar den Hinweis bekommen hätten, ihre Spiele fürs Erste lieber für die originale Switch zu veröffentlichen – mit dem Hinweis, dass diese ja abwärtskompatibel seien. Für ambitionierte Titel, welche die „alte“ Switch schon heute an ihre Grenzen bringen, ist das natürlich wenig hilfreich.

Besonders kurios: Manche kleinere Indie-Studios scheinen bereits Dev-Kits zu haben, während große Third-Party-Entwickler weiter warten. Als Beispiel wurde das Indie-Spiel Chillin’ by the Fire genannt, das die Kamera der Switch 2 nutzt – während etablierte AAA-Studios teilweise leer ausgehen.

Kaum echte „Switch 2“-Editionen

Das Ergebnis: Seit Launch gibt es auffallend wenige Spiele, die offiziell als „Switch 2 Edition“ gekennzeichnet sind. Abgesehen von ein paar Titeln bleibt es bislang bei einem sehr zähen Nachschub. Digital Foundry hofft, dass es sich nur um eine Übergangsphase handelt und Nintendo die Verteilung der Dev-Kits bald breiter aufstellt.

Angesichts des Erfolgs der Konsole sollten sehr viele Entwickler auch großes Interesse haben, speziell für die neue Konsole zu entwickeln und die Power der Konsole auch voll auszunutzen. Was meint ihr – cleveres Ressourcen-Management von Nintendo oder eine verpasste Chance, der Switch 2 direkt mehr Third-Party-Power zu verschaffen?

