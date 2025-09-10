Diese kleinen Musik-Schmuckstücke zu Final Fantasy IX lassen euch in Erinnerungen schwelgen

Fans der gepflegten Videospielmusik können sich freuen! Wir haben im Square Enix Shop neue Spieluhren zum Vorbestellen erspäht. Diesmal kommen drei Melodien von Final Fantasy IX in dieser besonderen Version auf den Markt: Roses of May, Not alone und A Place to call Home.

Klar – Final Fantasy IX, was auch sonst. Es gibt inzwischen fast alles anlässlich des 25. Jubiläums des Klassikers, wie wir kürzlich festgestellt haben. Inzwischen auch eine Ausstellung und ein Pop-up-Café. Die neuen Spieluhren gesellen sich zum umfangreichen Merchandise-Programm.

Bereits als Spieluhr erschienen sind Lieder zu Final Fantasy XIV und Final Fantasy VII Remake und auch NieR:Replicant und NieR: Automata. Dabei ist die kleine Musikwalze samt Kamm (so heißt das Ding mit den Metallstäbchen) in einer kleinen Plastikbox sicher verpackt und dreht sich selbstständig im richtigen Tempo.

Aktuell sind die guten Stücke im Square Enix Store vorbestellbar und für Mai 2026 angekündigt. Für 29,99 Euro dürft ihr zugreifen. Importhändler sind deutlich schneller, Play-Asia* wird die Musikboxen schon im Oktober 2025 ausliefern und nimmt Vorbestellungen für rund 20 Euro zzgl. Versandkosten und Steuern entgegen.

