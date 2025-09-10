Übersetzen ist nicht schwer, aber lokalisieren sehr: So kam „Animal Crossing“ in den Westen

Animal Crossing kennen wir heute alle. Das knuffige Spiel über Deko und Tierfreundschaften hat in seiner letzten Version, Animal Crossing: New Horizons, die Switch im Sturm erobert. Dabei wären wir außerhalb Japans fast gar nicht in den Genuss des Spiels gekommen, das 2001 sein Debüt auf dem N64 feierte. Erst die erweiterte GameCube-Version schaffte es 2002 nach Nordamerika.

Der damalige Nintendo-Präsident Satoru Iwata bekam schon bei der Idee einen Lachkrampf, wie die Lokalisations-Managerin Leslie Swann in einem (auch darüber hinaus) interessanten Interview mit Time Extension verriet.

Der Hund liegt bei der Lokalisierung begraben: Ein Spiel zu lokalisieren ist mehr, als es nur Wort für Wort zu übersetzen. Die Inhalte sollen für alle in ihrer Kultur verständlich sein, deswegen werden Lokalisierer oft kreativ und benennen kurzerhand einfach mal Charaktere um – so heißt der bei uns als Ash bekannte Pokémon-Trainer in Japan eigentlich Satoshi und Yugi aus Yu-Gi-Oh! hat nur Freunde mit englischen Namen.

Zu Japanisch für den Westen?

Auch Animal Crossing war in der Namensgebung von Gegenständen und Charakteren so Ur-Japanisch, dass man die (kulturelle) Übersetzung für den Westen kaum gewagt hatte. Obendrein hat jedes Tier in Animal Crossing noch ein Motto, das ebenfalls für den westlichen Markt angepasst werden musste.

Angefangen schon beim Namen. Animal Crossing heißt in Japan „Doobutsu no Mori“ – Wald der Tiere. Die direkte Übersetzung „Animal Forest“ wurde jedoch verworfen. Oder die niedliche Ameisenbärin Zoe. In Japan heißt sie Bifun – das ist eine Art Nudel aus Reismehl. Im Deutschen wäre der Name für uns nur ein Buch mit sieben Siegeln.

„Wir kannten Animal Forest, hatten uns aber noch nicht wirklich damit beschäftigt – normalerweise holten wir uns die japanischen Versionen der Spiele und spielten sie durch“, erinnert sich Swann. „Aber mit diesem Spiel hatten wir uns noch nicht wirklich beschäftigt. Jedenfalls sagte [Takashi Tezuka, Geschäftsführer von Nintendo] zu mir: ‚Wir möchten, dass Sie es lokalisieren‘, und ich antwortete: ‚Klar.‘ Aber dann sagte er: ‚Nein, Leslie, ich bin mir nicht sicher, ob Sie das verstehen, es wird schwierig werden.‘ Und ich musste ihm immer wieder versichern, dass wir es schaffen würden.“

Ein Feuerwerk kennt zum Glück jeder

Was wäre Animal Crossing ohne die Events, auch die musste Swan damals anpassen. Da viele Länder ihre Übersetzung von der amerikanischen Version abhängig machen, so auch Deutschland, musste sie auch das noch im Auge behalten. So entschied sie sich, das in Japan im Sommer übliche Feuerwerk nicht als den amerikanischen Unabhängigkeitstag zu benennen, sondern das einfach mit „Fireworks Day“, also Feuerwerkstag, zu übersetzen. Das ist zwar kein Feiertag an sich, mit einem Feuerwerk können aber alle Nationen etwas anfangen.

Ein oder zwei Monate nach dem ersten Treffen mit Takashi Tezuka habe sie eine Besprechung mit Iwata und anderen Führungskräften gehabt. Sie präsentierte die aktuellen Arbeiten, darunter „Animal Forest“. Swann erinnert sich: „[…] Und ich sagte nur: ‚Nun, Herr Tezuka bittet uns, an Animal Forest zu arbeiten‘, und [Satoru Iwata] brach einfach in Gelächter aus. Er lachte nur und sagte: ‚Ich weiß nicht, wie Sie das machen wollen.‘ Und es stimmt, einfach alles in diesem Spiel war so spezifisch für Japan.“

Hut ab also an Leslie Swan, die mit ihrem Team fast ein ganzes Jahr am Übersetzen und Tüfteln war, bis endlich alles lokalisiert war. Ihr könnt in Animal Crossing: New Horizons und dessen Erweiterung, Happy Home Paradise, auf der Switch alleine spielen oder Online mit Freunden.

via IGN, Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo