Es gibt fast alles zum 25. Geburtstag von Final Fantasy IX – und jetzt auch ein Café

Wir bekommen Final Fantasy IX einfach nicht aus der Newsspalte, selbst wenn wir es wollen würden. Nach unzähligen Merchandise-Ankündigungen zum 25. Geburtstag und zuletzt sogar einer Ausstellung in Japan setzt Square Enix jetzt noch eins drauf.

Ebenfalls in Japan wird Square Enix den 25. Geburtstag des Klassikers mit einem Pop-up Café feiern. Das ist derweil nicht weiter ungewöhnlich, diese Ehre der thematisch passenden Getränken und Speisen wird vielen Spielen zuteil. Bis vor einigen Monaten unterhielt Square Enix sogar ein eigenes Café, das aber leider geschlossen wurde.

Jetzt weicht man auf Pop-up Cafés aus, also zeitlich befristete Eröffnungen. Das Café eröffnet am 20. September im Tokio Paseraco Tower in Shinjuku und soll dann bis zum 12. Dezember unterhalten werden. Es ist ein Ansturm von Fans zu erwarten, weshalb vorab reserviert werden muss und jeder Gast nur 90 Minuten im Café sein darf.

Neben einem fruchtigen Kuchen gibt es unter anderem eine Latte, einen Vivi-Kakao, einen Pudding mit Früchten, der als Garnets Lieblingsessen beschrieben wird und einen Chocobo-Salat. Ein Sandwich mit Theaterkarten und „Vivis Black Magic Sweets“ gehören zu den Favoriten des Autors. Die Website zum Café hat Bilder zu allen Speisen und Getränken.

Inzwischen gibt es zum „25th Anniversary“ von Final Fantasy IX eigentlich alles, was man sich nur wünschen kann. Das umfangreiche Merchandise, das in den letzten Wochen zu Final Fantasy IX angekündigt wurde, könnt ihr hier nachvollziehen. Dazu gehört neben Figuren, Tassen und einer Vinyl auch ein Prequel-Bilderbuch, welches Square Enix im kommenden Jahr sogar lokalisieren wird.

Bilder einiger Speisen:

Bildmaterial: Final Fantasy IX, Square Enix