Die neue „Black Myth“-Kooperation bei McDonald’s geht weit über lustiges Spielzeug hinaus

Videospiel-Kooperationen bei McDonald’s kennen wir vor allem aus Japan. Wenn es eine solche nach Deutschland schafft, dann geht es dabei meistens ums Happy Meal. Die Absicht dahinter ist leicht durchgeschaut: Kids ins Schnellrestaurant locken.
Insofern ist die Kooperation von McDonald’s mit Black Myth: Wukong doch ein wenig überraschend. Diese wird in Wukong-Heimatland China anlässlich des Mittherbstfestes stattfinden und geht weit über ein paar lustige Spielzeuge im Happy Meal hinaus.
Im Rahmen der Zusammenarbeit wird es vom 20. September bis zum 7. Oktober sogar thematische Menüs geben, darunter ein Burger mit schwarzem Bun geben, verpackt in einer Burgerpappe, die optisch an das Action-RPG von Game Science angelehnt ist.
Gleichzeitig läuft in großen Städten wie Shanghai, Hangzhou, Guangzhou und Beijing ein Event, bei dem Besuchende an Aktivitäten teilnehmen und spezielle Preise gewinnen können. Ein Höhepunkt der Kooperation ist das McDonald’s Black Myth Limited Edition Board Game, das am 30. September erscheinen soll und Figuren aus dem Spiel sowie Charaktere der Fast-Food-Marke kombiniert.
Deko, Merchandise und mehr
Viele der größten Filialen werden sogar entsprechend dekoriert und neben dem Board Game soll es auch Sammelkarten und Sticker mit „Black Myth“-Thema geben. Auch Merchandise wie Caps, Shirts und sogar einen Bademantel sind geplant.
Game Science hat erst im August das nächste Projekt angekündigt. Nach dem Erfolg von Black Myth: Wukong arbeitet das Studio an Black Myth: Zhong Kui. Der Titel wird erneut ein Singleplayer-Action-RPG und soll für Konsolen und PCs erscheinen, ein Termin steht jedoch noch nicht fest.
via GameRant, Gamersky, Bildmaterial: Black Myth: Wukong, Game Science
3 Kommentare
den dauert es nicht mehr lange bis die dinger online kaufbar sind bin mal auf die preise gespannt die karten wären vll was
Und währenddessen, 2 Monate zuvor in Deutschland:
Ich: Könnte ich bitte noch einen [Papier]Strohhalm zu meinem Getränk bekommen?
Bedienung: Nein, so etwas machen wir nicht mehr
Ich: Und warum ist das so? es sind doch Strohhalme aus Papier
Bedienung: Der Umwelt zur Liebe wird das jetzt so gemacht. Das wird demnächst noch andere Produkte betreffen
McDonald's hat mich hier als Kunde schon vor Ewigkeiten verloren. Das Beispiel oben war einer meiner wenigen Besuche in letzter Zeit. Ich war ja schon überrascht, dass man nun nur noch an diesen unhygienischen Terminals bestellen kann, wo jeder mit seinen Pfoten drauf rum drückt. Dass es auch keine Strohhalme bei Softdrinks mehr gibt, war mir aber ganz neu. Vielleicht auch nur eine Aktion dieser Filiale.
Aber ja, einfach nur mal im Vergleich zu der Aktion in China (oder Asien generell), McDonald's Deutschland hat viel dafür getan, dass ich da nur noch alle Jubeljahre mal hingehe. Es gibt weder coole Aktionen wie diese hier, noch vernünftige Aktionsprodukte und an der Strohhalm-Geschichte merke ich, die Basics verliert man auch langsam. Der nächste logische Schritt muss ja dann zwangsläufig der Wegfall von Servietten sein.
Die Promo-Fotos sind natürlich Illusion aber ich würde lügen, wenn mich das jetzt nicht zumindest etwas hungrig gemacht hat.
Edit: Kleiner Nachtrag. Ein Produkt dieser "Rund um die Welt" Aktion hat mir geschmeckt und das war die heiße Yuzu Tasche. Und ich bin eigentlich kein Fan von Desserts.
ja und für 2 euro extra bekommst du plastig becher(die sind sehr gut kannst für alles andringst nutzen wie unterwegs und so) aber ist leider echt so bei mcs sind ja auch in zwichen die scalpers dran dauert nicht mehr lange und man bekommt nur noch bei mc digitales menü ein digitaler bürger trink pommes die nach 24 stunden gelöcht werden xd bei der rund um die welt hat mir bis jetzt nur den lilanen milchshake geschmeckt die sakura cola oder spritze die schmecken nach popcorn.. richtig wiederlich