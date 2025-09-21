Die neue „Black Myth“-Kooperation bei McDonald’s geht weit über lustiges Spielzeug hinaus

Videospiel-Kooperationen bei McDonald’s kennen wir vor allem aus Japan. Wenn es eine solche nach Deutschland schafft, dann geht es dabei meistens ums Happy Meal. Die Absicht dahinter ist leicht durchgeschaut: Kids ins Schnellrestaurant locken.

Insofern ist die Kooperation von McDonald’s mit Black Myth: Wukong doch ein wenig überraschend. Diese wird in Wukong-Heimatland China anlässlich des Mittherbstfestes stattfinden und geht weit über ein paar lustige Spielzeuge im Happy Meal hinaus.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird es vom 20. September bis zum 7. Oktober sogar thematische Menüs geben, darunter ein Burger mit schwarzem Bun geben, verpackt in einer Burgerpappe, die optisch an das Action-RPG von Game Science angelehnt ist.

Gleichzeitig läuft in großen Städten wie Shanghai, Hangzhou, Guangzhou und Beijing ein Event, bei dem Besuchende an Aktivitäten teilnehmen und spezielle Preise gewinnen können. Ein Höhepunkt der Kooperation ist das McDonald’s Black Myth Limited Edition Board Game, das am 30. September erscheinen soll und Figuren aus dem Spiel sowie Charaktere der Fast-Food-Marke kombiniert.

Deko, Merchandise und mehr

Viele der größten Filialen werden sogar entsprechend dekoriert und neben dem Board Game soll es auch Sammelkarten und Sticker mit „Black Myth“-Thema geben. Auch Merchandise wie Caps, Shirts und sogar einen Bademantel sind geplant.

Game Science hat erst im August das nächste Projekt angekündigt. Nach dem Erfolg von Black Myth: Wukong arbeitet das Studio an Black Myth: Zhong Kui. Der Titel wird erneut ein Singleplayer-Action-RPG und soll für Konsolen und PCs erscheinen, ein Termin steht jedoch noch nicht fest.

