Nintendo droppte heute mal eben eine Exklusiv-Info über die neue App Nintendo Today

Gestern hat Nintendo während der Nintendo Direct die neue App Nintendo Today! vorgestellt. Klar, bestimmt nice to have. Aber habt ihr sie schon heruntergeladen? Möglicherweise macht ihr es jetzt gleich.

Als Shigeru Miyamoto gestern versprach, dass der neue Kanal dem Konzept der „direkten“ Informationsweitergabe folgt, hat er nicht untertrieben. Heute kündigte Nintendo mal eben App-exklusiv an, wann der Live-Action-Film zu The Legend of Zelda erscheint. Und zwar noch vor jeder Pressemeldung und jedem Social-Media-Beitrag.