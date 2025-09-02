Die erfolgreichsten Gacha-Games im August zeigen einen unerwarteten Spitzenreiter

Im August gab es durch diverse große In-Game-Events starke Verschiebungen in der „Gacha Revenue“-Rangliste. Fälle wie Fate: Grand Order (FGO) sieht man trotzdem nur sehr selten. Das Spiel startete im August in sein 10-jähriges Jubiläumsevent (ja, richtig gelesen!) und gab den Fans sage und schreibe 60 Geburtsagsbanner mit genug Ressourcen, um mindestens zwei davon garantiert erfolgreich abzuschließen. Aniplex bedankt sich für die Treue, die Fans bedanken sich mit fast 52 Millionen US-Dollar Ausgaben für das umfangreiche Geburtstagsevent.

Auf Platz 2 folgt ein alter Bekannter: Das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket konnte mit seinem Update der Tauschfunktion sowie den Karten zu Lugia und Ho-Oh die Fans bei der Stange halten und sich den Platz auf dem Treppchen sichern.

Der Gamescom-Preisgewinner in der Kategorie „Best Mobile Game“ belegt Platz 3. Die Otome-Dating-Sim Love and Deepspace drängt langsam auf den europäischen Markt, hat seinen Hauptmarkt aber weiterhin in Korea und China.

Funfact: Wenn die Zahlen des Spiels weiterhin so stabil bleiben, knackt das Spiel demnächst als erste Dating-Sim der Welt einen Umsatz von einer Milliarde Euro. Ein absolut beeindruckendes Ergebnis für ein Spiel in einem Genre, das vorher kaum aus seiner Nische herausbrechen konnte – die bisher erfolgreichsten Vertreter waren hier Spiele wie Hatoful Boyfriend und HuniePop.

Auf den weiteren Plätzen gibt es nur geringe Verschiebungen, aber dafür viele altbekannte Spiele: Umamusume: Pretty Derby setzt sich in diesem Monat gegen die Hoyoverse-Titel Honkai: Star Rail und Genshin Impact durch, Arknights kann diesen Monat einige Plätze gut machen und sichert sich Platz 7.

Krise bei GungHo – Persona 5: The Phantom X stürzt ab

Für einen tiefen Atemzug und Erleichterung dürfte Puzzle & Dragons auf Platz 16 beim krisengeschüttelten GungHo Online Entertainment sorgen, das mit einem Monatsumsatz von 10 Millionen US-Dollar ein wenig Druck vom Unternehmen nehmen dürfte. Ob es dem Präsidenten der Firma hilft, ist fraglich, denn am 12. September soll bereits über seine Absetzung und eine mögliche Neuausrichtung des Unternehmens abgestimmt werden.

Schlechte Nachrichten gibt es dagegen für Persona 5: The Phantom X. Das zeitgleich mit Umamusume: Pretty Derby gestartete Mobilegame verärgerte die Fans wiederholt und sinkt auf Platz 36 – ein schlechtes Ergebnis für ein Spiel mit einer so starken Marke im Rücken. Möglicherweise ist es das letzte Mal, dass wir den Persona-Mobile-Ableger in der Umsatzübersicht erwähnen.

Die Top 10 in US-Dollar:

(09.) Fate/Grand Order (Delightworks / Aniplex Inc., Japan) – 51.780.000 (04.) Pokémon TCG Pocket (DeNA / The Pokémon Company, Japan) – 50.000.0000 (02.) Love and Deepspace (Infold Games / PaperGames, China) – 42.000.000 (05.) Uma Musume: Pretty Derby (Cygames Inc., Japan) – 33.850.000 (01.) Honkai: Star Rail (MiHoYo / 3T Online Entertainment, China / Vietnam) – 28.450.000 (03.) Genshin Impact (MiHoYo / hồng hà jsc, China / Vietnam) – 26.725.000 (16.) Arknights (YoStar Ltd, China) – 20.560.000 (13.) Naruto Mobile (China Version) (Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd, China) – 19.250.000 (06.) Dragon Ball Z Dokkan Battle (Akatsuki Games / Bandai Namco, Japan) – 19 .000.000 (14.) Monster Strike (Mixi / XFlag Inc., Japan) -16.400.000

Aus den Top 10 gefallen:

11. (08.) SD Gundam G Generation ETERNAL (Bandai Namco, Japan)

(Bandai Namco, Japan) 12. (10.) Zenless Zone Zero (MiHoYo / Cognosphere, China / Singapur)

(MiHoYo / Cognosphere, China / Singapur) 13. (07.) Goddess of Victory: NIKKE (Shift Up / Level Infinite, Südkorea/Singapur)

(Shift Up / Level Infinite, Südkorea/Singapur) 14. (15.) Wuthering Waves (Kuro Games, China)

Neueinstiege:

41. HAIKYU!! FLY HIGH – 31. Juli 2025

Aufreger des Monats war sicherlich der Hack bei Blue Archive. Hier konnte ein Fan Kontrolle über einen Server im Content Delivery Netzwerk übernehmen und dadurch ein wenig harmlosen Schabernack im Spiel treiben. Die Kundendaten und Daten auf dem Handy blieben sicher, aber Nexon entschied sich, die Server temporär abzuschalten und das Problem nachhaltig zu beheben. Dafür gibt es nun eine größere Kompensation im Spiel.

Zudem verteilte Pocketgamer verteilte seine jährlichen Awards. Der Titel „Game of The Year“ ging dabei an das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, „Best Visual Achievement“ an Zenless Zone Zero. Die Fans gaben den „People Choice Award“ völlig verdient an Balatro. Glückwunsch!