Die drittschwächste Verkaufswoche des Jahres wird nur vom „GTA für Kids“ aufgelockert

Von Wobbly Life habt ihr vielleicht noch nichts gehört. Das Sandbox-Game wird von den Medien als „GTA für Kinder“ betitelt und ist gerade nach vielen Jahren im Early-Access auch für Konsolen erschienen.
Es gibt eine Handelsversion* und damit auch Chartplatzierungen in den Handelscharts, ermittelt von GfK Entertainment. Wobbly Life sorgt dabei vor allem in den Switch-Charts für Stimmung. Dort steigt es auf Platz zwei hinter Minecraft ein.
Letzteres wird plattformübergreifend das erfolgreichste Spiel der Woche, was für eine ansonsten an Neulingen arme Woche spricht. Dem ist auch so: GfK Entertainment errechnete die drittschwächste Verkaufswoche des Jahres.
So bleibt auch in den „Switch 2“-Ranking alles beim alten: Donkey Kong Bananza (wer ist eigentlich Pauline) vor Super Mario Party Jamboree. Borderlands 4 verteidigt die Spitze der PS5- und Xbox-Series-Rankings vor Mafia: The Old Country, das in beiden Charts als Zweitplatzierter ins Ziel geht.
