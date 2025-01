Atelier Resleriana wird nach einem Jahr eingestellt, dabei wurde erst ein Konsolenableger angekündigt

Koei Tecmo und Akatsuki Games haben bekannt gegeben, dass die globale Version von Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator seine Dienste am 28. März 2025 einstellen wird.

Das Spiel wurde im September 2023 erstmals in Japan den Start gebracht, bevor eine internationale Version im Januar 2024 für Mobilgeräte und PC-Steam veröffentlicht wurde. Nach einem Jahr wird nun also schon der Stecker gezogen. Das ist auch insofern interessant, als erst vor einigen Monaten ein Konsolenableger angekündigt wurde, der im gleichen Universum spielt.

Die offizielle „Atelier Resleriana“-Website sowie eine In-Game-Mitteilung bestätigten, dass bereits jetzt keine In-App-Käufe mehr möglich sind. Bis zur endgültigen Einstellung des Dienstes sind jedoch noch einige Events für die globale Version geplant. Eine Ankündigung zur japanischen Version gibt es derzeit nicht. Gut möglich, dass es hier weitergeht.

„Seit dem Start unseres Dienstes haben wir die Freude unserer Spieler als oberste Priorität gesetzt, indem wir das Spiel ständig mit verschiedenen Events und laufenden Verbesserungen verfeinern“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung. Und weiter: „Nachdem wir jedoch festgestellt haben, dass wir nicht in der Lage sind, diese Aktivitäten auf einem für unsere Spieler zufriedenstellenden Niveau fortzusetzen, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, unseren Dienst einzustellen.“

Der Konsolenableger

Parallel dazu arbeitet Koei Tecmo weiterhin Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, das noch in diesem Jahr für PS5, PS4, Nintendo Switch und PC (Steam) erscheinen soll. Diese Version wird eine eigenständige Konsolenadaption des Spiels sein.

via RPGsite, Bildmaterial: Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator, Koei Tecmo, Akatsuki Games, Gust