Death Stranding: Regisseur der A24-Verfilmung gibt unerwartetes Update zum Projekt

Hideo Kojima nutzte die Bühne des heutigen „Beyond the Strands“-Events zur Feier des 10-jährigen Jubiläums von Kojima Productions, um ein Update zur A24-Filmproduktion zu „Death Stranding“ zu teilen. Demnach handele es sich nicht um eine direkte Adaption, sondern um eine Originalgeschichte, die in der bekannten Welt des Spiels angesiedelt sei.

Auch Michael Sarnoski – seines Zeichens Regisseur des Films – gab sich die Ehre und betrat die Bühne, um über das Projekt zu sprechen. Er merkt an, dass der Film neue Charaktere enthalten und sich auf eine neue Handlung konzentrieren werde. Viel mehr ließ er sich nicht entlocken.

„Mit diesem Projekt wollen wir die Seele des Spiels einfangen, die Themen des Spiels aufgreifen, aber gleichzeitig eine Geschichte erzählen, die man in dieser Welt noch nicht gesehen hat, und Charaktere erkunden, die man noch nie zuvor gesehen hat“, so Sarnoski.

Und weiter: „Wir wollen all diese Möglichkeiten und all diese unglaublichen realen Schauplätze entdecken, aber auch all diese nuancierten Charaktere finden und dem im Großen und Ganzen gerecht werden.“ Kojima ist zu beschäftigt, um selbst Regie zu führen, werde aber zumindest „stark in die Produktion des Titels involviert“ sein. Immerhin setzt sich der Branchenveteran große Ziele für den Film.

via Eurogamer, Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony Interactive Entertainment, Kojima Productions