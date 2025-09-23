Nintendo lässt Fans weiter im Dunkeln über Paulines wahre Identität in „Bananza“

Schon seit den ersten Trailern zu Donkey Kong Bananza rätselt die Community: Wer ist eigentlich diese junge Pauline? Ist sie die gleiche Figur, die wir aus den Arcade-Ursprüngen von Donkey Kong oder als Bürgermeisterin von New Donk City in Super Mario Odyssey kennen? Eine Enkeltochter? Eine Version aus einem Paralleluniversum? Oder schlicht ein cleverer Fanservice von Nintendo?

Was denn jetzt?

In einem neuen Interview mit Famitsu hat sich Produzent Kenta Motokura nun zumindest ein kleines Stück weit geäußert – aber die entscheidende Frage bleibt unbeantwortet. Laut Motokura war Pauline von Anfang an als wichtiger Gegenpart zu Donkey Kong gedacht.

Sie sollte Dinge übernehmen, die DK selbst nicht kann, etwa singen, um seine Bananza-Transformationen auszulösen, und generell als empathische Begleiterin fungieren. Da Donkey Kong selbst abgesehen von seiner Bananenliebe nicht viel sagt, brauchte es eine Figur, die für die Spielerinnen und Spieler spricht.

Interessant ist auch, dass das Team lange mit verschiedenen Designs experimentierte, bevor man sich für die „kompaktere“ Version entschied, die wir jetzt kennen. 13 Jahre ist ein Alter, in dem Kinder beginnen, selbstständig zu werden, erklärte Motokura. Diese Entwicklung spiegele sich in Paulines Wandlung von einem schüchternen Mädchen zu einer selbstbewussten Sängerin im Laufe des Spiels wider – was für viele Fans wie ein möglicher Ursprung für die Pauline aus Odyssey klingt.

Doch ob diese junge Pauline tatsächlich die spätere Bürgermeisterin ist, wollte Motokura nicht bestätigen. „Wir haben natürlich intern unsere eigene Lore, aber wir möchten das lieber eurer Vorstellungskraft überlassen“, so der Produzent.

Fan-Theorien ohne Ende

Damit bleibt Raum für Theorien: Ist Donkey Kong Bananza ein Prequel, in dem wir die Jugendjahre der späteren Bürgermeisterin erleben? Oder handelt es sich um eine völlig neue Figur, vielleicht sogar um eine Enkelin der klassischen Pauline, die im Spiel nur Anspielungen auf ihre „Großmutter“ macht?

Nintendo scheint es zu genießen, dass die Fans weiter spekulieren – und gibt uns damit vielleicht schon Stoff für das nächste große Crossover im Mario-Universum. Was meint ihr: Prequel, Parallelwelt oder einfach ein cleverer Trick von Nintendo? Schreibt uns eure Theorien.

via Automaton Media, Bildmaterial: Donkey Kong Bananza, Nintendo