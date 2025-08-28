Donkey Kong Bananza holt sich die Krone in Deutschland vom Paten zurück

BANANAAA! Donkey Kong Bananza stößt in den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, den Paten wieder vom Thron. Die PS5-Version von Mafia: The Old Country war bis zuletzt das plattformübergreifend meistverkaufte Spiel der Woche. In der zurückliegenden Woche geht dieser Titel aber (wieder) an Donkey Kong Bananza.
Der gefeierte 3D-Plattformer für Nintendo Switch 2 dominiert logischerweise auch die Rankings der neuen Nintendo-Hybridkonsole. Hier geht Super Mario Party Jamboree als Zweitplatzierter ins Ziel. Mafia: The Old Country landet in den PS5-Charts unverändert vor Death Strandin 2: On the Beach.
Mafia: The Old Country dominiert zudem auch die Xbox-Series-Rankings vor Assassin’s Creed Shadows. Umso bemerkenswerter, dass es trotzdem nicht für die plattformübergreifende Spitze reicht.
In der kommenden Woche dürfte es wilder werden, wenn Story of Seasons: Grand Bazaar, Kirby und das vergessene Land mit seiner Sternensplitter-Erweiterung, Metal Gear Solid Delta, Lost Soul Aside und Shinobi: Art of Bengeance in die Charts einsteigen!
