Dragon Quest of the Stars ist ab sofort im Westen erhältlich

Ab sofort ist Dragon Quest of the Stars weltweit erhältlich, unter anderem auch mit deutschen Texten. Ihr findet das neue Mobile-Game im App Store und bei Google Play. Das Smartphone-RPG erschien erstmals im Oktober 2015 in Japan und wurde seitdem über 20 Millionen Mal heruntergeladen. Das Spiel bietet In-App-Käufe.

Dragon Quest für unterwegs

In Dragon Quest of the Stars kann man einen eigenen Charakter erstellen und dann den Planeten erkunden. Dies geschieht mit bis zu vier Spielern im Mehrspieler-Modus. Das Kampfsystem ist rundenbasiert und soll Strategie benötigen. Mit der Zeit stuft man den Charakter hoch und verbessert Stück für Stück die Ausrüstung.

Wie in anderen Teilen der Dragon-Quest-Reihe werden auch in Dragon Quest of the Stars die Charaktere aus der Feder des japanischen Mangaka Akira Toriyama stammen. Um mit anderen Abenteurern zu kommunizieren, werden Stempel mit Emoticons genutzt, die vom Illustrator Kanahei gezeichnet wurden. Die Musik stammt selbstverständlich von Koichi Sugiyama.

Der Veröffentlichungstrailer zu Dragon Quest of the Stars

