Tribe Nine ist schon gecancelt, aber die Macher wollen trotzdem noch in die Geschichte eingehen

Als Schöpfer des Franchise „Tribe Nine“ ist Kazutaka Kodaka, Chef von Too Kyo Games, alles andere als glücklich darüber, dass die RPG-Adaption als Flop in Erinnerung bleiben könnte. Denn bereits im Mai kündigte Publisher Akatsuki Games abrupt an, dass das Free-to-Play-RPG Tribe Nine bereits am 27. November eingestellt wird – nur drei Monate nach dem Launch und über 10 Millionen weltweiten Downloads.

Das Spiel steht damit sinnbildlich für das Scheitern der japanischen Mobile-Gaming-Industrie bei einer gleichzeitig erstarkenden Konkurrenz aus China und Korea. Die Macher von Tribe Nine wollten nicht, dass das Spiel als das „Projekt, das nach drei Monaten gescheitert ist“ in die Geschichte eingeht, weshalb sie nun unentgeltlich daran arbeiten, die vollständige Geschichte zu vollenden.

Eine Doujin-Serie, um zumindest die Story abzuschließen

Kazutaka Kodaka gründete deshalb die unabhängige Gruppe Neoneon Tribe, um die Geschichte fortzusetzen und abzuschließen – obwohl das Ende von Tribe Nine buchstäblich schon besiegelt ist. Zusammen mit dem ehemaligen Producer Shuhei Yamaguchi und dem Szenarienschreiber Katsunori Suginaka erhielt Neoneon Tribe die Erlaubnis von Rechtehalter Akatsuki Games, eine gemeinnützige, inoffizielle Doujin-Serie zu veröffentlichen, die den Rest der Geschichte erzählt. Das Team arbeitet dabei komplett ohne Bezahlung – weder durch Verkaufszahlen noch durch Merchandise.

„Das Spiel sah wirklich spaßig aus und ich hatte ehrlich vor, nach Abschluss von The Hundred Line: Last Defense Academy selbst intensiv zu spielen“, so Kodaka. „Dann kam die Ankündigung der Schließung, was ich sehr schade fand. (…) Ich war wirklich der Meinung: Wenn man eine Geschichte beginnt, sollte man sie auch zu Ende erzählen. Aber Akatsuki war dazu nicht in der Lage. Gleichzeitig hasste ich die Vorstellung, dass die von mir erschaffene Welt und ihre Charaktere auf ‚dieses Spiel, das nur drei Monate existierte‘ reduziert würden. Ich wollte auch nicht, dass die Fans mit einer unvollendeten Geschichte enttäuscht zurückbleiben.“

Den großen Verlust für das Franchise und seinen Ruf abwenden

Auch Yamaguchi, der Akatsuki Games nach der Absetzung von Tribe Nine verließ, sieht das frühe Ende des Spiels als großen Verlust für das Franchise und seinen Ruf. „Tribe Nine hat enormes Potenzial, und ich fand den Anime wirklich spannend. Daher kann ich ehrlich gesagt die aktuelle Bewertung nicht akzeptieren. So viele Charaktere und Story-Lines waren noch geplant, doch das Spiel wird beendet, bevor irgendetwas davon gezeigt werden kann. Ich habe daher das Gefühl, dass das Projekt als Ganzes nie die Anerkennung bekommen hat, die es verdient“, erklärt er.

Mit Neoneon Tribe wollen Kodaka, Yamaguchi und Suginaka die Geschichte von Tribe Nine umschreiben. Kodaka sagt: „Aus Sicht meines eigenen Erbes wäre es extrem frustrierend, wenn Tribe Nine nur als ‘dieses Spiel, das nach drei Monaten eingestellt wurde’ in Erinnerung bliebe. ‘Selbst nach der Einstellung schrieben die Macher das Ende der Geschichte, veröffentlichten sie und wurden zu Legenden.’ Das wäre für mich eine Art persönliche Auszeichnung, wie eine Ehrenmedaille. Aus geschäftlicher Sicht interessiert mich das ehrlich gesagt überhaupt nicht.“

Tribe Nine ist noch bis zum 27. November kostenlos auf Steam und Mobilgeräten verfügbar. Die Mitglieder von Neoneon Tribe empfehlen Fans, alle Story-Kapitel zu spielen, solange das Spiel noch erhältlich ist, denn ihre Doujin-Arbeit wird die Geschichte ab dem aktuellen Stand fortsetzen.

via Automaton Media, Bildmaterial: TRIBE NINE, Akatsuki Games, Too Kyo Games