Weitere schlechte Nachrichten für den Danganronpa-Schöpfer: TRIBE NINE ist am Ende

Trotz 85er-Metascore und einer prominenten Empfehlung durch Guillaume Broche, seines Zeichens Creative Director von Clair Obscur: Expedition 33, sieht es aktuell vergleichsweise düster aus für The Hundred Line. Das aktuelle Spiel von Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka und Too Kyo Games hat nach vielen Jahren Entwicklungszeit noch nicht die notwendigen Zahlen eingespielt.

Da dürfte es nicht helfen, dass auch das ambitionierte Mobile-RPG TRIBE NINE nicht gezündet hat. Weniger als drei Monate nach dem weltweiten Launch im Februar hat Publisher Akatsuki Games schon bekannt gegeben, dass man die Services im November wieder einstellen wird.

Mit der Ankündigung der Einstellung wurde auch bestätigt, dass sämtliche geplanten Inhalte, darunter Kapitel 4 der Geschichte sowie die neuen spielbaren Charaktere Ichinosuke Akiba und Saizo Akiba, nicht mehr veröffentlicht werden. TRIBE NINE wird also nicht nur frühzeitig der Stecker gezogen, das Spiel bleibt auch unvollendet.

Das Statement liest sich wie eine Blaupause ähnlicher Ankündigungen. „Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass der Dienst für TRIBE NINE am 27. November 2025 eingestellt wird“, heißt es. Und weiter: „Seit der Veröffentlichung des Spiels haben sich die Teams bemüht, einen hervorragenden Service zu bieten und das Spielerlebnis zu verbessern. Nach reiflicher Überlegung haben wir jedoch die schwierige Entscheidung getroffen, den Dienst für das Spiel einzustellen.“

Bereits am 14. Mai wurden alle laufenden Entwicklungsarbeiten eingestellt. Auch geplante Fehlerbehebungen und Systemanpassungen werden nicht mehr umgesetzt. Der Verkauf von Ingame-Items und Währungen ist bereits gestoppt. Mehr zu TRIBE NINE erfahrt ihr in diesem Beitrag.

via Gematsu, Bildmaterial: TRIBE NINE, Akatsuki Games, Too Kyo Games