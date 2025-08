„Nintendo Direct“-Shadowdrop nutzt ein bisher stiefmütterlich genutztes „Switch 2“-Feature

Im Zuge der jüngsten Ausgabe des Nintendo Direct Partner Showcase gab es diverse spannende Ankündigungen, aber auch eine Handvoll Titel, mit Potenzial im Schatten von Monster Hunter Stories 3 und neuen Square-Enix-Marken unterzugehen.

So etwa die gemütliche Lagerfeuer-Simulation Chillin‘ by the Fire von Oink Games. Anstelle lauter Action bietet der Titel ruhige Strandkulissen und gemütliche Lagerfeuer-Atmosphäre. Außerdem markiert der Titel den einzigen Shadowdrop der Veranstaltung, lässt man die Demo zu The Adventures of Elliot: The Millennium Tales außen vor.

Das simple Gameplay von Chillin‘ by the Fire lässt SpielerInnen ihre eigenen Lagerfeuer machen und dabei auf das richtige Holz und ausreichend Sauerstoff achten. Ein Aspekt von Chillin‘ by the Fire, der besonders spannend ist: Die Nutzung der „Nintendo Switch 2“-kompatiblen USB-Kamera.

Wie im Trailer gezeigt, können SpielerInnen am virtuellen Lagerfeuer in Echtzeit miteinander chatten, sofern denn alle über entsprechendes Kamerazubehör verfügen. In den präsentierten Spieleindrücken sind vier SpielerInnen gleichzeitig zu sehen, die jeweils ein eigenes Lagerfeuer ausbrüten.

Über jedem Feuer schweben die Gesichter der entsprechenden SpielerInnen. Sicher eine nette Möglichkeit, die Kamera-Funktion einzuweihen, für die es bis dato noch nicht allzu viel Support gab. Das belegen übrigens auch Zahlen. Laut US-Marktforscher Circana habe nur ein „prozentualer Anteil im mittleren einstelligen Bereich“ der „Switch 2“-Nutzer eine Kamera dazugekauft.

Chillin‘ by the Fire im Trailer

via GameRant, Bildmaterial: Chillin‘ by the Fire, Oink Games