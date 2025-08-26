Tales of Xillia Remastered steht auf der Switch bei der Framerate hinter der PS3-Version zurück

Vor einigen Tagen „überraschte“ uns Bandai Namco mit der Ankündigung von Tales of Xillia Remastered. Heute gibt es gibt weitere Nachrichten für Fans von Tales of Xillia, die sich auf das kommende Remaster freuen und planen, es auf der Switch zu genießen.

Die Bildrate des Spiels wird auf der Switch dauerhaft bei 30 fps liegen, wie die offizielle Website bestätigt – sowohl im Kampf als auch im normalen Gameplay. Damit bleibt das Remake technisch auf dem Niveau der ursprünglichen PS3-Version, zumindest teilweise.

Denn damals liefen die Kämpfe in 60 fps, wie Nintendo Everything berichtet. Für viele Fans, die gerade die flüssige Kampf-Performance des Originals geschätzt haben, ist das eine kleine Enttäuschung. Aber es gibt auch Lichtblicke: Die Auflösung wurde gegenüber der PS3-Fassung verbessert.

Im Handheldmodus gibt es zwar nur 720p, aber im TV-Modus läuft Tales of Xillia Remastered mit 1080p. Zum Vergleich: Die PS3 konnte zwar 1080p über HDMI ausgeben, viele Spiele – darunter Tales of Xillia – lieferten aber weniger und wurden hochskaliert.

Die PS5- und Xbox-Series-Versionen laufen übrigens dauerhaft mit 60 fps. Das Remaster von Tales of Xillia punktet auf der Switch also mit einer höheren Auflösung, muss aber bei der Framerate ein paar Federn lassen. Immerhin: Für die „alte“ Switch gibt es eine Handelsversion mit Daten auf der Cartridge. Ihr findet sie ebenso bei Amazon* wie die PS5-Handelsversion.

Bildmaterial: Tales of Xillia Remastered, Bandai Namco, DokiDoki Groove Works