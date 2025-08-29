Die Pokémon-Concierge begeistert auch zu Staffel 2 mit putzigem Merchandise

Schon zum Pokémon Day im zurückliegenden Februar hatte The Pokémon Company neue Details zur charmanten Stop-Motion-Serie Die Pokémon-Concierge enthüllt. Das gemütliche Abenteuer rund um das Pokémon-Resort wird mit neuen Episoden fortgesetzt, die ab September 2025 wieder exklusiv auf Netflix verfügbar sein werden.

Die Serie konnte bei Netflix viele Fans begeistern und die zweite Staffel ist keine Überraschung. Sie wird ebenfalls von dwarf studios erschaffen und feiert bei Netflix am 4. September ihre Premiere. The Pokémon Company begleitet den Start wie schon bei der ersten Staffel mit Merchandise.

Zur ersten Staffel gab es eine putzige Schlafmaske von Enton, eine schöne Tee- und Kaffeetasse im Concierge-Style oder auch eine kleine Knofensa-Tischlampe. Das Highlight der neuen Merchandise-Ladung ist möglicherweise die Holzschnitzfigur von Wiesenoir. Oder was sagt ihr?

Ihr findet unten eine Auswahl der Produkte, die es normalerweise exklusiv in den Pokémon Centern in Japan gibt. Einige findige Importhändler wie Meccha-Japan* werden sie auch anbieten. Dort könnt ihr euch für eine Verfügbarkeitsmeldung registrieren!

Das neue Merchandise:

Bildmaterial: The Pokémon Company, dwarf studios