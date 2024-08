Berichte um ausbleibende PS5-Reviews zu Black Myth: WuKong beunruhigen Fans

Was ist da im Busch? Ist da überhaupt etwas im Busch? Fans sind misstrauisch geworden in den letzten Jahren und oft genug, wenn auch nicht immer, war das Misstrauen begründet. „Red flag“ nennen es Fans umgangssprachlich, wenn ein Spiel kurz vor der Veröffentlichung konkrete Zweifel aufkommen lässt. Von manchen bekommt Black Myth: WuKong aktuell die „red flag“.

Auf den ersten Blick schaut alles gut aus: Der gut informierte und offenbar gern mit Embargo-Details versorgte Tom Henderson hat bereits öffentlich gemacht, dass die Reviews zu Black Myth: WuKong am 16. August 2024 online gehen werden. Das ist stolze vier Tage vor der Veröffentlichung. Einige Fans werten das als selbstbewusstes Zeichen von Game Science.

Gibt es keine PS5-Keys für Reviews?

Doch wer tiefer gräbt und liest, wird darauf stoßen, dass bisher offenbar (noch) keine Review-Keys für Konsolen, respektive für PlayStation 5, herausgegeben werden. Unklar, ob das tatsächlich so ist – es gibt keine belegbaren Fakten. Die Reddit-Threads, die das behaupten, geben keine Quellen an. Aber es gibt auch keine Journalisten, die in die Bresche springen und öffentlich kundtun, einen PS5-Key zu haben.

Bei vielen Fans schrillen also vorsorglich die Alarmglocken. Denn darüber hinaus gingen viele (auch große) Medien nämlich komplett leer aus. Das kommunizierte beispielsweise PC Games für sich und die Verlagskollegen PC Games Hardware und Buffed. Auch die GamePro kann noch nicht testen. Dort hat man schon vor einigen Tagen zudem dokumentiert, dass es keinen einzigen Trailer zum Spiel gibt, der auf der PS5-Version basiert.

Previews und Trailer basierend auf PC-Version

Vor einigen Wochen gab es Previews aus einer Hands-on-Session in zahlreichen Medien und wir haben mal reingeklickt: GamesRadar und GameStar nennen jeweils explizit den PC an Anspielplattform. Andere Medien wie IGN und Co. machen keine konkrete Angabe. Üblicherweise besuchten alle Medien aber das gleiche Event, wenngleich es nicht unüblich ist, dass Spiele bei solchen Events auf PCs präsentiert werden.

Insgesamt ergibt sich trotzdem ein Bild, das zumindest gesund stutzig macht. Dazu passt auch, dass Game Science die Xbox-Series-Version verschoben hat. Hier will man noch an der Qualität schrauben. Ausgang: unklar.

Vielleicht steckt auch nichts dahinter und die PS5-Version sieht so fantastisch aus, wie es uns die Trailer zur PC-Version bisher gezeigt haben. Game Science entwickelt in China, wo Konsolen kaum eine Rolle spielen.

Gut möglich, dass der noch recht junge Entwickler und Publisher, der auch erhebliche Probleme mit der Logistik zur Handelsversion zu Black Myth: WuKong hat, hier einfach nur mangelnde Erfahrungswerte hat, die sich in dieser Form bemerkbar machen. In einigen Tagen sind wir schlauer. Auch wir müssen uns aber dabei auf andere verlassen: Wir wurden nicht bemustert.

Bildmaterial: Black Myth: Wukong, Game Science