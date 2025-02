Inspiration: Was Lost Soul Aside aus Final Fantasy, Bayonetta und Devil May Cry mitnimmt

Game Director Yang Bing hat in einem Interview mit der Famitsu über die Inspirationen hinter Lost Soul Aside gesprochen, die Automaton Media zusammengefasst hat. Spiele wie Final Fantasy XV, Bayonetta, Ninja Gaiden und Devil May Cry hatten großen Einfluss auf das Spiel, das kürzlich bei der State of Play wieder die große Bühne bekam und vermehrt in der Öffentlichkeit steht.

Besonders Final Fantasy XV spielte eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des Ästhetikkonzepts – das ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen und war auch vorab kein Geheimnis. Bing, der zu Beginn allein an dem Projekt arbeitete, war fasziniert von der Mischung aus Realität und Fantasy, die Final Fantasy XV verkörpert.

Dieses Gleichgewicht wollte er in Lost Soul Aside ebenfalls umsetzen. Ein Beispiel dafür ist der Protagonist Kaser, dessen Gesicht und Frisur stilisiert und animehaft wirken, während seine Haut, Kleidung und Haare realistischer gestaltet sind. Um diesen Look zu perfektionieren, ließ Bing Kasers Kleidung von einem Modedesigner anfertigen und übertrug sie anschließend ins Spiel. Auch die saubere und elegante Ästhetik von Final Fantasy XV habe maßgeblich die visuelle Gestaltung von Lost Soul Aside beeinflusst.

Beim Kampfsystem ließ sich Bing von mehreren Action-Spielen inspirieren. Die kunstvollen Fähigkeiten aus Bayonetta, die Geschwindigkeit aus Ninja Gaiden und die ausdrucksstarken Gameplay-Elemente aus Devil May Cry flossen in die Entwicklung ein. Das Kampfsystem soll ein Gefühl von Tiefe und Schnelligkeit zu vermitteln.

Ähnlich wie in Devil May Cry sollen SpielerInnen verschiedene Kampfstile entwickeln können, unabhängig von ihrem Können im Kombosystem. Dabei wird Kasers Begleiterin Arena eine wichtige Rolle spielen, indem sie SpielerInnen im Kampf unterstützt und so für einen flüssigeren Spielfluss sorgt.

Lost Soul Aside erscheint am 30. Mai 2025 neben einer digitalen Version auch in einer physischen Standardedition für PS5. Selbige könnt ihr ab sofort bei Amazon* sogar schon vorbestellen.

via Automaton Media, Bildmaterial: Lost Soul Aside, Sony Interactive Entertainment, Ultizero Games