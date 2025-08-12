Square Enix legt legendäre Songs in der Guitar Cover Collection neu auf

Videospielmusik ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Konzerte in großen Städten und Sälen zeugen davon. Neben den Orchester-Varianten verschiedener Songs gibt es oft auch Arrangements für Piano oder für bestimmte Stile wie Jazz. Einige Square-Enix-Klassiker gibt es bald mit neuen Gitarren-Arrangements.

Square Enix hat die Veröffentlichung der Guitar Cover Collection für den 24. September in Japan angekündigt. Inzwischen nimmt auch der deutsche Square Enix Store die Vorbestellung entgegen, möchte aber für 24,99 Euro erst im Oktober ausliefern. Im Square Enix Store erhaltet ihr einen Import, den ihr in Stores wie Play-Asia* auch selbst vollführen könnt.

Nach den Vocal Covers mit „Timeless Classics“ ist das übrigens schon das zweite Album der Cover Collection. Die Guitar Collection legt 15 Klassiker neu auf, die für die Akustikgitarre neu arrangiert wurden. Darunter legendäre Stücke wie „Melodies of Life“ aus Final Fantasy IX, aber auch Exoten wie „Encounter with the Seven Heroes“ aus Romancing SaGa 2 oder „Birds Fly, Fish Swim“ aus Live A Live.

Eine erfrischende Auswahl, welche die üblichen und oft genug arrangierten Evergreens wie „One-Winged Angel“ mal außen vor lässt. Das Album-Artwork stammt von KUNITARO. Unten seht ihr das Cover und die Tracklist. Werdet ihr schwach?

Cover und Tracklist:

Bildmaterial: Square Enix