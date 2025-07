LEGO feiert den Start der „One Piece“-Themenwelt mit einer besonderen Aktion für Fans

Werbung. Am 1. August eröffnet LEGO ® die neue Themewelt zu One Piece* – Monkey D. Luffy und seine Strohhutbande erobern dabei nicht nur das Kinderzimmer, sondern auch das ein oder andere Wohnzimmerregal.

Buchstäblich das Flagschiff der Themenwelt ist nämlich die Baratié, das schwimmende Restaurant. Ein LEGO-Set bestehend aus stolzen 3.402 Teilen, welches sich an Erwachsene richtet. Doch die „One Piece“-Themenwelt hat noch viel mehr zu bieten!

Die insgesamt sieben Sets basieren auf der 2023 erfolgreich bei Netflix angelaufenen Live-Action-Serie zum weltweit erfolgreichen Anime und Manga One Piece. Neben der Baratié gibt es vier weitere LEGO-Sets, darunter das Piratenschiff Flying Lamb, womöglich der Fanliebling unter den „One Piece“-Sets.

Für ein deutlich kleineres Budget erhalten Fans das Zirkuszelt von Buggy dem Clown, das Set „Showdown im Arlong Park“ und die Hütte im Windmühlendorf. In der „One Piece“-Themenwelt* kommen aber auch BrickHeadz-Fans kommen auf ihre Kosten. Hier winken Figuren von Buggy und Ruffy.

Auch für LEGO-Sammler interessant: Bei den Minifiguren hat sich LEGO richtig ins Zeug gelegt. Neben neuen Haarteilen kommen in den Sets eigens entwickelte Formteile zum Einsatz, etwa für Messer, die wie in der Serie im Mund gehalten werden, oder flexible Arme für Ruffy. Außerdem gibt es spezielle, gedruckte Sammelfliesen der berühmten „Wanted“-Poster, die schon jetzt die Aufmerksamkeit der LEGO-Community erregen.

Das ist doch ein Grund zur Freude. LEGO feiert den Start der „One Piece“-Themenwelt dementsprechend mit einer besonderen Aktion. Am 6. und 7. August könnt ihr in teilnehmenden LEGO-Stores* eine Gum-Gum-Frucht zusammenbauen – und sie auch mit nach Hause nehmen! Die Events finden an beiden Tagen von 15 bis 17 Uhr statt. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Falls ihr für die Gum-Gum-Frucht zu spät seid oder keine Zeit habt, dann könnt ihr euch mit den oben genannten „One Piece“-Sets trösten. Also ab in den LEGO-Store zur brandneuen Themenwelt von One Piece* und euer Lieblingsset vorbestellen. Am 1. August beginnt die Auslieferung der neuen Sets. Welches wird euer Favorit?

Bildmaterial: LEGO