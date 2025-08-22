Auch der beste Neueinsteiger der Woche scheitert an Mafia und Donkey Kong

Eine kleine Flaute kurz vor der Gamescom-Woche in Deutschland: Madden NFL 26 ist der einzige nennenswerte Neueinsteiger in den deutschen Handelsverkaufscharts. Die Sportsimulation klettert auf Rang 3 des PS5-Podiums und den zehnten Platz in den „Switch 2“-Charts.

PS5-Spitzenreiter bleibt Mafia: The Old Country, darüber hinaus rückt Death Stranding 2: On the Beach noch einmal auf den zweiten Platz vor. Mafia: The Old Country bleibt auch das Spiel der Stunde und ist plattformübergreifend das stärkste Spiel der Woche vor Donkey Kong Bananza.

Die Affenbande verteidigt die „Switch 2“-Krone vor Super Mario Party Jamboree, während Mafia: The Old Country auf Xbox Series den ersten Platz vor Assassin’s Creed Shadows holt. Richtig Bewegung in die deutschen Charts dürfte in der letzten August-Woche kommen. Dann gibt es mit Story of Seasons: Grand Bazaar, Kirby und das vergessene Land für Switch 2, Metal Gear Solid Delta und Lost Soul Aside gleich einige Anwärter für Topplatzierungen.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Donkey Kong Bananza, Nintendo