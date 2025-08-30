Nintendo-Patent wirft Schatten auf das neue Hoyoverse-Projekt und sorgt für Unmut

Gestern erst haben wir euch Honkai: Nexus Anima vorgestellt, das neue Open-World-Creature-Collecting-Spiel von Hoyoverse. Jetzt sorgt das Projekt schon für Gesprächsstoff – allerdings nicht wegen seiner Inhalte, sondern wegen eines Nintendo-Patents, das bereits im laufenden Verfahren gegen Palworld eine Rolle spielt.

Konkret handelt es sich um das Patent JP7528390, das ursprünglich das „nahtlose Wechseln“ zwischen verschiedenen Reittieren beschrieb. Genau dieser Punkt war für Experten der Grund, warum Palworlds Flugmechaniken anfangs nicht als Verletzung gesehen wurden.

Doch mitten im Prozess änderte Nintendo die Formulierung – und seitdem deckt das Patent im Prinzip jede Form von Reiten und Beschwören fliegender Kreaturen ab. Die Möglichkeit, mit eigenen Pals zu gleiten, wurde daraufhin von Pocketpair aus dem Spiel entfernt.

Kritik am Nintendo-Patent

In einem neuen Gameplay-Video zu Nexus Anima ist schon in den ersten Sekunden zu sehen, wie die Spielfigur Boden- und Flug-Kreaturen beschwört und reitet. Für den IP-Berater Florian Mueller ist das ein klarer Fall von Überschneidung mit Nintendos Patent.

Er kritisiert, dass der Schutz des Patents so breit ausgelegt sei, dass fast jedes Spiel mit Mounts in den Bereich fallen würde. Er sagt sinngemäß, dass es sich hierbei um eine grundlegende Mechanik handelt, die man anderen Entwicklern nicht vorenthalten könnte.

Keine Klage – aber viel Unsicherheit

Das heißt allerdings nicht automatisch, dass Nintendo auch gegen Hoyoverse rechtlich vorgehen wird. Entscheidend bleibt zunächst, wie das laufende Verfahren gegen Pocketpair ausgeht. Doch allein die Möglichkeit, dass ein so allgemein formulierter Patentschutz Entwickler einschränken könnte, sorgt in der Branche für Unruhe. Was denkt ihr: Handelt Nintendo hier konsequent im Sinne des Patentschutzes – oder geht das Ganze inzwischen zu weit und gefährdet kreative Freiheit?

via Automaton Media, Games Fray, Bildmaterial: Honkai: Nexus Anima, miHoYo, Hoyoverse