Anime-Adaption zu Sakuna: Of Rice and Ruin geht hierzulande bei Crunchyroll an den Start

Wie aus dem neu kommunizierten Line-up für die kommende Sommer-Saison von Crunchyroll hervorgeht, wird man am 6. Juli – das ist schon morgen – den Anime zum Videospiel Sakuna: Of Rice and Ruin hierzulande an den Start bringen.

Die Anime-Serie Sakuna: Of Rice and Ruin entsteht im Studio P.A.Works unter der Regie von Masayuki Yoshiwara (The Eccentric Family). Jukki Hanada (Love, Chunibyo & Other Delusions! Heart Throb) verfasst dabei das Drehbuch, während Mio Fujishima für die Charakterdesigns verantwortlich ist.

Sakuna: Of Rice and Ruin erschien 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam und wurde von XSEED und Marvelous im Westen veröffentlicht. Es hat sich weltweit über 1,5 Millionen Mal verkauft, wie der neue Twitter-Account zum Anime kommuniziert.

Ein Trailer zum Anime:

Bildmaterial: Sakuna, P.A. Works