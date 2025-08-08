Es gibt erste handfeste Hinweise auf einen Anime zu Sekiro: Shadows Die Twice

Wird es bald einen Anime zu Sekiro: Shadows Die Twice geben? Die Gerüchte halten sich hartnäckig, doch jetzt wird die Gerüchteküche durch einen sogenannten DNS-Eintrag erneut angeheizt.

Sekiro: Shadows Die Twice erschien ursprünglich 2019 und wurde zu einem großen Erfolg für FromSoftware. Bis 2023 wurden über zehn Millionen Exemplare verkauft – genug für eine Anime-Adaption, die gerüchteweise auch schon länger in Produktion ist.

Jetzt wurde bekannt, dass eine Domain für einen Sekiro-Anime registriert wurde. Konkret handelt es sich um die Domain sekiro-anime.jp. Eingetragen wurde sie von Kadokawa Corporation. Der Medienkonzern ist die Muttergesellschaft von Souls-Studio FromSoftware.

Die Domain wurde offenbar am 31. Juli registriert und soll zunächst ein Jahr lang aktiv bleiben, kann jedoch problemlos verlängert werden. Aktuell führt die Domain allerdings auf einen leeren Server, was mit einem klassischen 404-Fehler quittiert wird.

Damit haben wir abseits der Gerüchte jetzt die erste handfeste Information zu einem möglichen Sekiro-Anime. Die Gerüchte besagen, dass das Studio Qzil.la an dem Anime arbeitet. Es unter anderem für Kuromi’s Pretty Journey, das elfte Ending von Chainsaw Man sowie das Opening der ersten Staffel von Hell’s Paradise bekannt.

Sollte das Gerücht stimmen, könnte es dennoch einen Haken haben: Das Studio hatte angekündigt, für die Anime-Adaption der Light-Novel-Reihe The Ideal Sponger Life in großem Stil auf generative KI zu setzen. Fans äußern deshalb die Sorge, dass auch der Sekiro-Anime mithilfe künstlicher Intelligenz produziert werden könnte, sollte tatsächlich Qzil.la an der Umsetzung arbeiten, wie GameRant berichtet.

Doch das ist alles nur Spekulation. Ein offizielles Statement von Kadokawa Corporation oder FromSoftware gibt es bisher noch nicht. Doch da die URL bereits gesichert wurde, könnte die entsprechende Ankündigung zeitnah erfolgen.

via GameRant, Bildmaterial: Sekiro: Shadows Die Twice, Activision, FromSoftware