Das neue, strategische Resident Evil knackt schon jetzt den ersten Meilenstein

Fans der Reihe warten sehnsüchtig auf Resident Evil Requiem, das im Februar 2026 erscheint. Dass uns vorher noch ein neues „Resident Evil“ erwartet, war bis vor ein paar Tagen kaum zu glauben. Dann kündigten Aniplex, Joycity und Capcom allerdings Resident Evil: Survival Unit an.

Erste Details und das erste Gameplay ließen schnell erahnen, in welche Richtung es geht. Es handelt sich um ein Strategiespiel, es gibt viele Charaktere und der Titel ist kostenlos spielbar und erscheint für Mobilgeräte. Es gibt dennoch allerhand Fans, die neugierig sind.

Resident Evil Survival blickt nämlich schon jetzt auf eine stolze Million Vorabregistrierungen zurück. Die Kampagne zur Vorabregistrierung in den sozialen Medien ist weiter im vollen Gange und zur Veröffentlichung locken die üblichen Ingame-Boni für erreichte Meilensteine.

Derweil stellt uns die offizielle Website jetzt einige der Charaktere vor, die euch im Spiel erwarten. Das kündigt die Pressemeldung jedenfalls an, zur Stunde sind die Profile aber noch nicht online. Hier findet ihr jedenfalls die entsprechende Website, ihr könnt ja später noch einmal hereinschauen.

Welches Gameplay bietet Resident Evil: Survival Unit?

In einem neuen Paralleluniversum erleben Fans der traditionsreichen Serie eine strategische Interpretation des „Resident Evil“-Franchise. Die Handlung beginnt in einem mysteriösen Krankenhaus, in dem der Protagonist nach Experimenten der Umbrella Corporation erwacht.

Im Zentrum des Spiels steht der Aufbau und die Verwaltung einer eigenen Basis in Form eines aufwendig gestalteten Herrenhauses. Dieses dient nicht nur als Rückzugsort, sondern auch als Dreh- und Angelpunkt für Missionen und Interaktionen mit Charakteren. SpielerInnen können dort Gegenstände kaufen, Missionen vorbereiten und strategische Entscheidungen treffen.

Was das alles mit Final Fantasy zu tun hat, lest ihr hier. Resident Evil: Survival Unit soll noch 2025 an den Start gehen. Mit dem offiziellen Twitter-Account zum Spiel bleibt ihr auf dem Laufenden. Ein Gameplay-Video zum Spiel findet ihr hier.

Bildmaterial: Resident Evil: Survival Unit, Capcom, Aniplex, JOYCITY