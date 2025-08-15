Zum neuen „Metal Gear Solid“-Multiplayer gibt es gleich zwei weniger gute Nachrichten

Die im Juni angekündigte Online-Erweiterung „Fox Hunt“ zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater wird im Herbst erscheinen, wie Konami bekannt gibt. Das bedeutet auch, dass der Mehrspielermodus nicht zum Launch des Hauptspiels zur Verfügung steht.

Darüber hinaus informierte Konami, dass Fox Hunt keine Cross-Play-Funktion unterstützt. Das bedeutet, dass PlayStation-Fans, Xbox-Spielende und PC-Agenten jeweils unter sich bleiben. Schade.

Bei Fox Hunt handelt es sich um einen vollständig neuen Mehrspielermodus, der zwar im selben Universum wie das Hauptspiel angesiedelt ist, aber ein völlig anderes Spielerlebnis bietet. Fox Hunt setzt laut Konami besonders auf die Stealth-Elemente der Serie, wobei Tarnung, Verstecken und Entdecken eine größere Rolle spielen sollen als bloßes Geballer.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheint am 28. August für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam erscheinen wird. Eine Deluxe Edition, die zahlreiche Bonusinhalte bietet, ist bei Amazon * bereits vorbestellbar.

via Gematsu, Siliconera, Bildmaterial: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami