Der neueste Teil der Pixel-Action-RPG-Serie „Cladun“ erscheint noch 2025 im Westen

Einst mit einem prachtvollen XXX-Teaser bei der Tokyo Game Show erstmals angedeutet, ist Cladun X3 seit Februar in Japan erhältlich. Jetzt bringt NIS America den neuesten Teil der beliebten Pixel-Action-RPG-Reihe in den Westen.

Der Titel erscheint noch in diesem Jahr digital für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und PCs via Steam. Eine physische Veröffentlichung ist leider nicht geplant. In Japan gab es die für Switch, PS5 und PS4. Englische Texte waren allerdings nicht enthalten.

Cladun steht für Classic Dungeon. Die Reihe fand 2010 mit Cladun: This is an RPG für PlayStation Portabe ihren Anfang, das Spiel wurde im selben Jahr lokalisiert. Der spielerische Schwerpunkt liegt auf Hack’n-Slash-Gameplay.

In Cladun X3 werden Schurken aus allen Ecken der Welt nach Arcanus Cella gerufen, um an einem erbarmungslosen Death Game teilzunehmen – im Namen des Weltfriedens. Auch der eigene Spielcharakter gehört zu diesen Bösewichten.

Um in dieser tödlichen Herausforderung zu bestehen, gilt es, sich zu stärken, gefährliche Dungeons zu durchqueren, Monster zu besiegen, tödlichen Fallen zu entgehen und sich mit anderen Bösewichten zu verbünden. Nur wer alle Herausforderungen meistert, kann sich zum ultimativen Bösen aufschwingen.

Der Titel bleibt den Wurzeln der Reihe treu und bietet ein vollständig anpassbares Spielerlebnis: Von den Charakteren über Waffen bis hin zur Musik lässt sich nahezu alles selbst gestalten. Fans können aus sechs verschiedenen Waffentypen und zehn Berufen wählen, um die Dungeons von Arcanus Cella zu bezwingen. Neben der Story bietet Cladun X3 auch sogenannte „Ran-geons“ – zufallsgenerierte Dungeons voller unbekannter Schätze. Einen japanischen Trailer zum Spiel seht ihr hier.

Bildmaterial: Cladun X3, Nippon Ichi Software, NIS America