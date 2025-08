Das gemütliche Cozy Caravan nimmt nach dem Early-Access auch Anfahrt auf die Switch

Nach einer erfolgreichen Early-Access-Phase auf Steam macht sich Cozy Caravan nun auch auf den Weg zur Nintendo Switch. Wir können Cozy Caravan also so genießen, wie es sein soll: nach einem langen Tag in eine Decke eingerollt auf der Couch. Kurz bevor es ins Bett geht. Oder morgens im Bus – der Vorteil an Handheld-Konsolen ist einfach, dass man sie überall auspacken und losspielen kann.

„Die Switch war tatsächlich schon immer die Zielplattform für dieses Spiel“, verrät Dean Ferguson, Creative Lead des Spiels. „Wir wussten schon vor den ersten Entwicklungsschritten, dass das Spiel perfekt zur Switch passen würde.“

Wo er recht hat, hat er recht! Cozy Caravan lädt jederzeit zum Abschalten und Durchatmen ein. Ähnlich wie in Animal Crossing: New Horizons wartet Cozy Caravan mit niedlichen Tieren, entspannenden Aktivitäten und viel Crafting-Content auf. Wer auf der Suche nach einem meditativ-gemütlichen Spielerlebnis ist, dürfte hier genau richtig sein – auch als kleine Auszeit vom Alltag.

Als reisender Händler könnt ihr liebevoll gestaltete Städtchen entdecken und eure Sammellust mit vielen Handels- und Crafting-Optionen stillen. Die magische Welt ist vollgepackt mit charmant geschriebenen Charakteren, Aktvitäten und Quests.

Der genaue Switch-Termin steht noch nicht fest, wird aber zeitgleich zur regulären PC-Veröffentlichung zusammen mit viel neuem Content kommen. Das Entwicklerstudio 5 Lives Studios kündigte brandneue Regionen an, komplett mit frischen Charakteren und Quests. Wer Cozy Caravan auf Steam also schon angespielt hat, wird trotzdem mit neuem Content überrascht.

Ein Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: Cozy Caravan, 5 Lives Studios