Das neue „Demon Slayer“-Game überflügelt in Japan Mario Kart und Donkey Kong

Wir sind euch noch die Auswertung der japanischen Verkaufscharts der Woche vom 28. Juli bis zum 3. August 2025 schuldig – das sei hiermit nachgeholt. Interessant wird es in dieser Woche, denn es gibt einen Neueinsteiger, der auch gleich an die Spitze der Charts stürmt.

Das gelingt Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 schon mit der Switch-Version und knapp 55.000 verkauften Einheiten. Kumuliert über die Plattformen hinweg werden es sogar etwa 72.000 Einheiten. Da können auch Mario Kart World und Donkey Kong Bananza nicht mithalten.

Der zweite Teil von „The Hinokami Chronicles“ ist vor wenigen Tagen zeitgleich auch im Westen erschienen. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles war ein großer Erfolg für SEGA und verkaufte weltweit über vier Millionen physische und digitale Exemplare.

Die Top 10:

  • [NSW] Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 (08/01/25) – 54.491 (New)
  • [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 51.544 (1.445.628)
  • [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 25.199 (207,055)
  • [NSW] hololive Holo’s Hanafuda (Gemdrops, 07/31/25) – 16.200 (New)
  • [PS5] Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 (08/01/25) – 12.351 (New)
  • [SW2] Super Mario Party + Jamboree TV (07/24/25) – 10.250 (28.419)
  • [NSW] Castlevania Advance Collection (Superdeluxe, 07/31/25) – 9.101 (New)
  • [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 7.932 (3.955.307)
  • [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 7.027 (6.398.596)
  • [NSW] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) – 5.574 (161.597)

Die Hardware-Charts:

  1. Switch 2 – 62.733 (1.677.123)
  2. Switch OLED – 10.506 (9.115.134)
  3. Switch Lite – 5.505 (6.623.998)
  4. PlayStation 5 – 4.426 (5.729.645)
  5. Switch – 2.626 (20.130.468)
  6. PS5 Pro – 1.884 (235.217)
  7. PS5 Digital – 831 (981.517)
  8. Xbox Series S – 155 (339.042)
  9. Xbox Series X – 78 (321.223)
  10. Xbox X Digital – 38 (21.174)
  11. PlayStation 4 – 19 (7.929.811)

via Gematsu, Bildmaterial: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, Sega, Aniplex, CyberConnect2

