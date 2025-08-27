Tadel von höchster Ebene: Die „Game Key Cards“ für Switch 2 gelten als nicht erhaltenswert

Das klingt ja immer recht doof, aber: Wir haben’s ja gesagt. Game Key Cards sind Murks! Die sogenannten „Schlüsselkarten“ für Nintendo Switch 2 sind Cartridges, die aber nicht als Speicher für das Spiel funktionieren, sondern nur ein Aktivierungscode beinhalten, um die Dateien herunterzuladen.

Im Gegensatz zu einer einmaligen Aktivierung muss die „Game Key Card“ in der Konsole sein, um das Spiel spielen zu können – wird also essenziell gebraucht, um das Spiel genießen zu können. Mit dem neuen Vertriebsformat sind bekanntlich nicht alle Nintendo-Fans einverstanden, wir haben umfangreich berichtet.

Die japanische Nationalbibliothek (National Diet Library, kurz NDL) sieht das ähnlich. Sie wird diese „Game Key Cards“ nicht in ihren Katalog aufnehmen. Auf Nachfrage erklärten Vertreter der Bibliothek, dass nur physische Medien, welche die Spieldatei selbst abgespeichert haben, als bewahrenswert gelten.

„Da eine Schlüsselkarte für sich genommen nicht als Inhalt gilt, fällt sie nicht in unseren Zuständigkeitsbereich für Sammlung und Bewahrung.“ Damit haben sie nicht ganz unrecht – ohne die Server von Nintendo sind die „Game Key Cards“ an sich wertlos.

Sobald Nintendo als Wirtschaftsunternehmen entscheidet, dass es sich nicht mehr lohnt, die Server mit den Spieldateien laufen zu lassen, sind sie weg – für immer. Genauso wie bereits unzählige Titel, die wir nie wieder erleben können. Die NDL archiviert erst seit Oktober 2000 Videospiele systematisch, für die Zeit davor sind sie auf andere Projekte und Privatleute angewiesen, die ihre Titel spenden.

Auch digitale Inhalte müssen erhalten werden

Die Bibliothek ist eine der größten Wissensspeicher der Welt und hat einen riesigen Fundus an Videospielen, etwa 9.600 Stück. Während SammlerInnen die Bibliothek für ihre ablehnende Haltung gegenüber „Game Key Cards“ feiern dürften, ist die Entscheidung im Kontext der Erhaltung auch bedenklich. Schließlich müssen auch digitale Medien archiviert werden. Digitale Zeitschriften und Bücher sind in der NDL bereits vorhanden, ein wenig Hoffnung gibt es also.

Die Publisher werden sich aus Kostengründen vielleicht immer öfter für die „Game Key Card“ entscheiden, um eine physikalisch anmutende Veröffentlichung, die auch im Handel sichtbar wird, in einer Box billiger produzieren zu können. Das geht dann allerdings auf Kosten der langfristigen Spielbarkeit – und damit der Spieler.

Welche Spiele schon in den digitalen Jagdgründen sind, könnt ihr auf Does it play?! nachschlagen. Das Projekt hat sich der Katalogisierung von physischen Spielen und deren Spielbarkeit (ohne Downloads und Patches) verschrieben.

via Automaton Media, Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment