Tadel von höchster Ebene: Die „Game Key Cards“ für Switch 2 gelten als nicht erhaltenswert

Das klingt ja immer recht doof, aber: Wir haben’s ja gesagt. Game Key Cards sind Murks! Die sogenannten „Schlüsselkarten“ für Nintendo Switch 2 sind Cartridges, die aber nicht als Speicher für das Spiel funktionieren, sondern nur ein Aktivierungscode beinhalten, um die Dateien herunterzuladen.
Im Gegensatz zu einer einmaligen Aktivierung muss die „Game Key Card“ in der Konsole sein, um das Spiel spielen zu können – wird also essenziell gebraucht, um das Spiel genießen zu können. Mit dem neuen Vertriebsformat sind bekanntlich nicht alle Nintendo-Fans einverstanden, wir haben umfangreich berichtet.
Die japanische Nationalbibliothek (National Diet Library, kurz NDL) sieht das ähnlich. Sie wird diese „Game Key Cards“ nicht in ihren Katalog aufnehmen. Auf Nachfrage erklärten Vertreter der Bibliothek, dass nur physische Medien, welche die Spieldatei selbst abgespeichert haben, als bewahrenswert gelten.
„Da eine Schlüsselkarte für sich genommen nicht als Inhalt gilt, fällt sie nicht in unseren Zuständigkeitsbereich für Sammlung und Bewahrung.“ Damit haben sie nicht ganz unrecht – ohne die Server von Nintendo sind die „Game Key Cards“ an sich wertlos.
Sobald Nintendo als Wirtschaftsunternehmen entscheidet, dass es sich nicht mehr lohnt, die Server mit den Spieldateien laufen zu lassen, sind sie weg – für immer. Genauso wie bereits unzählige Titel, die wir nie wieder erleben können. Die NDL archiviert erst seit Oktober 2000 Videospiele systematisch, für die Zeit davor sind sie auf andere Projekte und Privatleute angewiesen, die ihre Titel spenden.
Auch digitale Inhalte müssen erhalten werden
Die Bibliothek ist eine der größten Wissensspeicher der Welt und hat einen riesigen Fundus an Videospielen, etwa 9.600 Stück. Während SammlerInnen die Bibliothek für ihre ablehnende Haltung gegenüber „Game Key Cards“ feiern dürften, ist die Entscheidung im Kontext der Erhaltung auch bedenklich. Schließlich müssen auch digitale Medien archiviert werden. Digitale Zeitschriften und Bücher sind in der NDL bereits vorhanden, ein wenig Hoffnung gibt es also.
Die Publisher werden sich aus Kostengründen vielleicht immer öfter für die „Game Key Card“ entscheiden, um eine physikalisch anmutende Veröffentlichung, die auch im Handel sichtbar wird, in einer Box billiger produzieren zu können. Das geht dann allerdings auf Kosten der langfristigen Spielbarkeit – und damit der Spieler.
Welche Spiele schon in den digitalen Jagdgründen sind, könnt ihr auf Does it play?! nachschlagen. Das Projekt hat sich der Katalogisierung von physischen Spielen und deren Spielbarkeit (ohne Downloads und Patches) verschrieben.
via Automaton Media, Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment
4 Kommentare
Ist das denn Tatsächlich so?
Was ist denn, wenn Eigentümer von GKCs die heruntergeladenen Spieledaten auf eigenen Speichern gespeichert haben?
Sind denn Dann die GKCs Tatsächlich wertlos?...Und sind die Spieledaten denn Dann Tatsächlich für immer weg?
Das ist völlig richtig, aber die Game Key-Cards haben einfach einen Status, der dazwischen liegt: Sie sind keine echten physischen Medien, aber sie sind auch nicht wirklich digitale Spiele. Sie sind lediglich ein Key, um das digitale Spiel downloaden zu können. Ich denke, betroffene Switch 2-Games werden Stand aktuell überwiegend für andere Plattformen aufbewahrt werden können. Rein digitale Spiele, ohne physischen Release, sollte man, finde ich, auf jeden Fall auch bewahren, aber da braucht man den Umweg über Game Key-Cards nicht, da man mit einer Game Key Card halt effektiv keine Daten sichert. Zumindest hier in Deutschland sind die Bibliotheken schon gut dabei, auch digitale Daten in großen Mengen zu speichern. Wie es in Japan ist, weiß ich nicht, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man sich ausgerechnet dort weigern sollte, digitale Games zu bewahren.
Nehmen wir mal an du Modest deine Konsole und sicherst deine GKC-Spiele anderweitig auf externen Speichern, dürftest du auf der sicheren Seite sein. Solange du den Key hast, könntest du - selbst wenn du deine Spiele versehentlich löschst - sie in diesem Fall problemlos wiederherstellen und spielen.
Du denkst aber vermutlich an den Worst Case: Die Server werden abgeschaltet und just in diesem Moment gehen bei deiner Konsole mit allen Spieldaten die Lichter aus. Ohne externe Sicherung wäre das tatsächlich eine Sackgasse und die Spiele unwiderbringlich verloren, sofern Nintendo keine Kulanzlösung anbietet. Aber wie gesagt: Ein mögliches Szenario, aber extrem unwahrscheinlich. Bis zu dem Punkt gibt es vermutlich von jedem betroffenen Spiel schon 5 Remaster.
@Topic: Das Thema der Erhaltung von Videospielen ist ja trotz des noch jungen Alters des Mediums äußerst bedeutsam. Da sollten auf jeden Fall sowohl physische als auch digitale Spiele archiviert werden. Wie Mirage schon sagt, die GKCs sind als reine Schlüssel für die Erhaltung nutzlos und die Japanische Nationalbibliothek benennt diesen Fakt ganz pragmatisch.
Ist allerdings schon lustig, wie selbst aus den unerwartetsten Ecken plötzlich solche kleinen Seitenhiebe gegen die GKCs fliegen.^^
Halte ich für unnötig...
Da gibt es sicher paar Andere Wege, Ohne Modding.
Nö...die Fragen waren nur mal so für Leute in den Raum gestellt, die die hier im ersten Kommi von mir zitieren Worte tatsächlich glauben. 😉