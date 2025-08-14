Drag x Drive schrammt knapp an der schlechtesten, exklusiven „Switch 2“-Wertung vorbei

Mit Mario Kart World und Donkey Kong Bananza hat Nintendo Switch 2 in ihren ersten Monaten bereits ein paar ordentliche Paukenschläge im Gepäck. Den Gegenpol bot derweil die kontrovers aufgenommene Nintendo Switch 2 Welcome Tour.

Wie es aussieht, bekommt der Titel nun Gesellschaft auf den „niederen Rängen“ – heute ging nämlich das innovative Sportspiel Drag x Drive an den Start, das lediglich durchwachsene Kritiken einfahren konnte.

Bei Metacritic liegt der Titel derzeit bei einem mittelprächtigen Wert von 63 Punkten. Auch Opencritic listet die Rollstuhl-Basketball-Sause mit lediglich 64 Punkten. Die „Welcome Tour“ steht bei 54 Punkten bei Metacritic. Das sind sicherlich keine schlechten Bewertungen, aber auch weit von dem entfernt, was man von Nintendo-exklusiven Titeln gewohnt wäre.

Auch einige Third-Partys haben die Liste schon „von unten“ angegriffen. Tamagotchi Plaza von Bandai Namco ist laut Metacritic mit einem Score von 42 der am schlechtesten bewertete „Switch 2“-Titel. Das Spiel ist auch für Nintendo Switch erschienen. Konami platziert sich mit Survival Kids (62) zwischen Drag x Drive und Welcome Tour.

Die meisten KritikerInnen sprechen Drag x Drive ein grundlegend spaßiges Gameplay zu, bemängeln aber einen laschen Umfang und die steile Lernkurve. Auch wir hatten in unserem Test gemischte Gefühle. Drag x Drive bereitet durchaus Spaß – das setzt allerdings voraus, dass man sich durch potenziell frustrierende erste Stunden kämpfen muss, bis die ungewohnte Maus-Steuerung gut von der Hand geht. Habt Ihr bereits Erfahrungen mit dem Titel machen können?

via The Gamer, Bildmaterial: Drag x Drive, Nintendo