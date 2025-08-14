Drag x Drive schrammt knapp an der schlechtesten, exklusiven „Switch 2“-Wertung vorbei

Mit Mario Kart World und Donkey Kong Bananza hat Nintendo Switch 2 in ihren ersten Monaten bereits ein paar ordentliche Paukenschläge im Gepäck. Den Gegenpol bot derweil die kontrovers aufgenommene Nintendo Switch 2 Welcome Tour.
Wie es aussieht, bekommt der Titel nun Gesellschaft auf den „niederen Rängen“ – heute ging nämlich das innovative Sportspiel Drag x Drive an den Start, das lediglich durchwachsene Kritiken einfahren konnte.
Bei Metacritic liegt der Titel derzeit bei einem mittelprächtigen Wert von 63 Punkten. Auch Opencritic listet die Rollstuhl-Basketball-Sause mit lediglich 64 Punkten. Die „Welcome Tour“ steht bei 54 Punkten bei Metacritic. Das sind sicherlich keine schlechten Bewertungen, aber auch weit von dem entfernt, was man von Nintendo-exklusiven Titeln gewohnt wäre.
Auch einige Third-Partys haben die Liste schon „von unten“ angegriffen. Tamagotchi Plaza von Bandai Namco ist laut Metacritic mit einem Score von 42 der am schlechtesten bewertete „Switch 2“-Titel. Das Spiel ist auch für Nintendo Switch erschienen. Konami platziert sich mit Survival Kids (62) zwischen Drag x Drive und Welcome Tour.
Die meisten KritikerInnen sprechen Drag x Drive ein grundlegend spaßiges Gameplay zu, bemängeln aber einen laschen Umfang und die steile Lernkurve. Auch wir hatten in unserem Test gemischte Gefühle. Drag x Drive bereitet durchaus Spaß – das setzt allerdings voraus, dass man sich durch potenziell frustrierende erste Stunden kämpfen muss, bis die ungewohnte Maus-Steuerung gut von der Hand geht. Habt Ihr bereits Erfahrungen mit dem Titel machen können?
2 Kommentare
Ich glaube, der Titel geht auch bei uns im Forum unter, da ich bisher keine Wirkliches Interesse für das Spiel wahrnehmen konnte. Welches ich übrigens auch nicht habe ^^" Schade, da versuchen sie schon mal was Neues...
Eigentlich schade und verschenktes Potenzial. Leider mehr Demo als vollwertiges Spiel. Ich frage mich, wer bei Nintendo dafür gutes Licht gegeben hat… hätte auch ein Minigame in der Welcome Tour sein können…