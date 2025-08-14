Wenn ihr ein Sequel zu Metaphor: ReFantazio sehen wollt, könnt ihr es es Atlus jetzt sagen

Mit Metaphor: ReFantazio gelang Atlus im letzten Jahr die Etablierung einer neuen RPG-Marke, die von Fans und Kritikern gleichermaßen positiv aufgenommen wurde. Als Einstand einer gänzlich neuen Marke stand es bisher in den Sternen, ob sich Metaphor in der Zukunft zur Serie mausern könnte.

Eine neue Online-Umfrage füttert nun eben diese Fan-Hoffnungen – Persona Central berichtet. Die meisten Fragen der Umfrage konzentrieren sich darauf, welche Spiele die Fangemeinde spielt oder zu kaufen beabsichtigt. Ein Abschnitt ist aber interessant.

In diesem wird abgefragt, ob Fans an einem „neuen Spiel oder einer Fortsetzung“ einiger Serien interessiert wären. Die Frage bezieht sich zwar auf einige klassischere Serien wie Etrian Odyssey, Persona und Shin Megami Tensei, misst aber auch das Interesse an Metaphor: ReFantazio.

Das ist sicherlich keine Bestätigung dafür, dass ein Metaphor: ReFantazio 2 in der Entwicklung ist, aber zumindest ein Hinweis darauf, dass der Titel erfolgreich genug war, um dafür in Betracht gezogen zu werden.

Vor einiger Zeit gab es bereits Gerüchte, dass Metaphor: ReFantazio für Nintendo Switch 2 erscheinen könnte. Durch die Veröffentlichung auf der neuen Plattform könnte der Titel ein noch größeres Publikum erreichen und so die Chancen auf eine Fortsetzung oder eine weitere Geschichte im selben Universum erhöhen.

Die Chancen für solch eine Fassung stehen sicher nicht schlecht. Erst kürzlich machte Atlus eine Switch-2-Version von Persona 3 Reload offiziell, die bereits im Oktober erscheint. Würdet Ihr Euch über eine Fortsetzung von Metaphor freuen?

via GameRant, Bildmaterial: Metaphor: ReFantazio, Atlus, Studio Zero