Wenn ihr ein Sequel zu Metaphor: ReFantazio sehen wollt, könnt ihr es es Atlus jetzt sagen

Mit Metaphor: ReFantazio gelang Atlus im letzten Jahr die Etablierung einer neuen RPG-Marke, die von Fans und Kritikern gleichermaßen positiv aufgenommen wurde. Als Einstand einer gänzlich neuen Marke stand es bisher in den Sternen, ob sich Metaphor in der Zukunft zur Serie mausern könnte.
Eine neue Online-Umfrage füttert nun eben diese Fan-Hoffnungen – Persona Central berichtet. Die meisten Fragen der Umfrage konzentrieren sich darauf, welche Spiele die Fangemeinde spielt oder zu kaufen beabsichtigt. Ein Abschnitt ist aber interessant.
In diesem wird abgefragt, ob Fans an einem „neuen Spiel oder einer Fortsetzung“ einiger Serien interessiert wären. Die Frage bezieht sich zwar auf einige klassischere Serien wie Etrian Odyssey, Persona und Shin Megami Tensei, misst aber auch das Interesse an Metaphor: ReFantazio.
Das ist sicherlich keine Bestätigung dafür, dass ein Metaphor: ReFantazio 2 in der Entwicklung ist, aber zumindest ein Hinweis darauf, dass der Titel erfolgreich genug war, um dafür in Betracht gezogen zu werden.
Vor einiger Zeit gab es bereits Gerüchte, dass Metaphor: ReFantazio für Nintendo Switch 2 erscheinen könnte. Durch die Veröffentlichung auf der neuen Plattform könnte der Titel ein noch größeres Publikum erreichen und so die Chancen auf eine Fortsetzung oder eine weitere Geschichte im selben Universum erhöhen.
Die Chancen für solch eine Fassung stehen sicher nicht schlecht. Erst kürzlich machte Atlus eine Switch-2-Version von Persona 3 Reload offiziell, die bereits im Oktober erscheint. Würdet Ihr Euch über eine Fortsetzung von Metaphor freuen?
via GameRant, Bildmaterial: Metaphor: ReFantazio, Atlus, Studio Zero
4 Kommentare
Ich habe zwar den Erstling immer noch nicht ganz durchgespielt (noch mal angefangen mit anderen Schwerpunkt), aber bei einer Fortsetzung, dich ich begrüßen würde, würde ich mir einen Wegfall des Kalendersystems wünschen!
Man kann sich da gerne noch etwas weiter von Persona entfernen und etwas eigenständiger werden.
Die Umfrage ist purer rassistischer Schwachsinn, die es einem nur praktisch betrachtet erlaubt, daran teilzunehmen, wenn man "Amerikaner" ist .. beantwortet man innerhalb der ersten paar Fragen schon, dass man nicht in Amerika lebt (ja es wird schön rassitisch auch vorher erwähnt, das man nur Amerikaner haben will), endet die Umfrage sofort für einen...
Aber ändert ja nichts an der Tatsache, das sich einfach jeder bloß für die Umfrage als Pseudo-Amerikaner ausgeben brauch, und schon kann man alles normal beantworten .. daher machen solch rassistischen Einschränkungen und Vorgaben auch absolut 0 Sinn
in der Umfrage wird man sinnfrei nach allen möglichen bescheuerten klassischen Frage erstmal abgegrast, die bloß für die Marketingfutzis von Atlus von Interesse sind wie die typischen Fragen ala.. wie lange spielst du denn, wann spielst du denn ,hast du denn auch ne Arbeit ?? Spielst du nur an Wochentagen oder auch Arbeitstagen bla bla blus, was diese Leute alle nen feuchten Furz eigentlich angeht..weiter zu so stumpfsinningen Klassikerfragen ala, wie viel Geld gibst du aus über Zeitraum X, wie viel Spiele kaufst du über Zeitraum X
Mehr als die halbe Umfrage is nur Marketinggedöns... die wollen sogar haargenau wissen, wie viel Geld dir die Spielzeit eines Spiels wert ist ...je nach Länge des Spiels in Stunden.
Dann kommt wieder die typische Leier von, wie informierst du dich ,wo informierst du dich, wirst du durch Influencer manipuliert oder kannst du für dich selbst denken! Erst zum Schluss im letzen Drittel etwa kommen eher Spiel bezogene Fragen, wo es dann auch konkreter wird basierend auf deinen vorherigen Frage udn Antworten, wo man angeben kann für welche Plattform man sich was wünscht und ob man seine lieblingsspiele auch wünschen täte remastered zu kriegen, oder gar in neuen Genres zu sehen ...
Ich mochte Metaphor zwar sehr gerne, habe persönlich aber überhaupt keinen Sequel-Bedarf. Die Story ist für mich abgeschlossen, etwas direkt daran Anschließendes kann ich mir daher überhaupt nicht vorstellen. Da würde ich lieber nochmal eine ganz neue JRPG-IP sehen, die sich auch gerne ein wenig von Persona lösen darf.
Metaphor war mein Spiel des letzten Jahres. Zu einem Nachfolger würde ich nicht Nein sagen… aber vorher bitte endlich Persona 6.