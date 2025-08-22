Die PlayStation 5 wird schon wieder teurer: Sony kündigt Preiserhöhung für USA an

Wir haben ja schon öfter über steigende Preise bei PlayStation berichtet, und nun trifft es erneut die USA. Ab dem 21. August müssen Spielerinnen und Spieler dort tiefer in die Tasche greifen. Sony begründet das Ganze mit dem üblichen „herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld“.

Satte 50 Dollar rauf

Die neuen Preise sehen wie folgt aus: Eine PlayStation 5 kostet künftig 549,99 Dollar, die digitale Edition schlägt mit 499,99 Dollar zu Buche und die PS5 Pro klettert auf stolze 749,99 Dollar. Vorher lagen die Preise noch bei 499,99 Dollar für die Standard-Version, 449,99 Dollar für die digitale und 699,99 Dollar für die Pro. Zubehör bleibt immerhin im Preis unverändert, und für andere Märkte hat Sony bisher (noch) keine Erhöhungen angekündigt.

Schon im April hatte Sony die Preise für PS5-Hardware in Großbritannien, Europa, Australien und Neuseeland erhöht. Im Mai folgte dann die Ansage, dass man auch in den USA über eine Anpassung nachdenke – unter anderem, um die drohenden Zölle der Trump-Regierung abzufangen. Die jetzige Preiserhöhung überrascht also nur bedingt.

Ein klarer Trend

Sony ist mit dieser Entwicklung nicht allein: Auch Nintendo verlangt mit der Switch 2 inzwischen mehr für seine Spiele, und Microsoft hatte ähnliche Pläne für The Outer Worlds 2, ruderte aber wieder zurück. Der Trend ist trotzdem klar: Gaming wird an vielen Stellen teurer – mal mehr, mal weniger deutlich.

Wie steht ihr zu dieser Entwicklung? Befürchtet ihr ähnliche Preissteigerungen auch bei uns? Gibt es irgendwann eine Schmerzgrenze – oder ist das in der aktuellen Lage unvermeidlich? Diskutiert gerne mit uns in den Kommentaren.

