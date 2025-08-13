Der Twitter-Auftritt zum Zelda-Film ist da – und folgt selbst zwei Sony-Accounts

Nintendo hält sich zum kommenden „The Legend of Zelda“-Film bisher extrem bedeckt. Bekannt ist nur: Bo Bragason übernimmt die Rolle von Prinzessin Zelda, Benjamin Evan Ainsworth spielt Link, und Kinostart ist der 7. Mai 2027. Diese News hatten wir bereits im Detail beleuchtet.

Jetzt gibt es immerhin ein kleines Lebenszeichen: Der Film hat eine offizielle Social-Media-Seite spendiert bekommen. Neue Informationen? Fehlanzeige – bisher finden sich dort nur Retweets zu Details, die wir ohnehin schon kennen.

Hier geht es zum frisch erstellten Twitter-Account. Ein bisschen kurios: Der Account folgt genau zwei anderen Accounts – und beide gehören zur Sony-Familie: Sony Pictures (mit diesem Account ist der Zelda-Account auch verbunden und so verifiziert) sowie PlayStation. Sony Pictures kofinanziert und vertreibt den Film weltweit. Aber … PlayStation?

Jedenfalls: Der Start eines offiziellen Accounts deutet meist darauf hin, dass bald mehr Material kommt – vielleicht erste Bilder oder sogar ein Teaser. Bis dahin bleibt uns nur, dem Account zu folgen … und Herzcontainer für den Hype zu sammeln. Freut ihr euch schon darauf oder seid ihr dem ganzen Projekt eher skeptisch gegenüber? Wir sind gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren und im Forum!

