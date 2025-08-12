Luigi kann sich zurücklehnen und Münzen zählen: Nintendo-Aktien erreichen Allzeithoch

Während andere Firmen ihre Rekordzahlen bei den entlassenen Mitarbeitenden und eingestellten Projekten haben, läuft es für Nintendo und seine Belegschaft blendend. Denn die Aktienwerte von Nintendo haben mit den anhaltenden Rekordverkäufen der Switch 2, den grandiosen Softwarezahlen von Mario Kart World und dem neuen Hit Donkey Kong Bananza einen Rekordwert erreicht.

In den japanischen Handelssystemen stieg der Aktienkurs des Konzerns auf ein Allzeithoch von 14.355 Yen, was etwa 96,98 US-Dollar entspricht. Dieser Rekord markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte von Nintendo, und Analysten gehen davon aus, dass der Aktienwert bis Ende 2025 weiter steigen wird.

Die aktuellen Börsenwerte sind dabei jetzt schon mehr als doppelt so hoch wie die Spitzenkurse während der Blütezeit der Wii-Konsole. Seit der Markteinführung der Nintendo Switch 2 am 5. Juni 2025 stiegen die Aktienkurse weltweit an.

Erwartet werden in den kommenden Monaten weitere wichtige Spielankündigungen, gute Verkäufe des neuen Pokémon-Spiels Pokémon-Legenden: Z-A sowie mögliche Rabatte zur Weihnachtszeit und neue Bundles. Spekuliert wird neben einer Direct im September auch über Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum von Super Mario Bros. – möglicherweise lässt sich Nintendo etwas einfallen, um diesen Meilenstein zu feiern.

