Luigi kann sich zurücklehnen und Münzen zählen: Nintendo-Aktien erreichen Allzeithoch

Während andere Firmen ihre Rekordzahlen bei den entlassenen Mitarbeitenden und eingestellten Projekten haben, läuft es für Nintendo und seine Belegschaft blendend. Denn die Aktienwerte von Nintendo haben mit den anhaltenden Rekordverkäufen der Switch 2, den grandiosen Softwarezahlen von Mario Kart World und dem neuen Hit Donkey Kong Bananza einen Rekordwert erreicht.
In den japanischen Handelssystemen stieg der Aktienkurs des Konzerns auf ein Allzeithoch von 14.355 Yen, was etwa 96,98 US-Dollar entspricht. Dieser Rekord markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte von Nintendo, und Analysten gehen davon aus, dass der Aktienwert bis Ende 2025 weiter steigen wird.
Die aktuellen Börsenwerte sind dabei jetzt schon mehr als doppelt so hoch wie die Spitzenkurse während der Blütezeit der Wii-Konsole. Seit der Markteinführung der Nintendo Switch 2 am 5. Juni 2025 stiegen die Aktienkurse weltweit an.
Erwartet werden in den kommenden Monaten weitere wichtige Spielankündigungen, gute Verkäufe des neuen Pokémon-Spiels Pokémon-Legenden: Z-A sowie mögliche Rabatte zur Weihnachtszeit und neue Bundles. Spekuliert wird neben einer Direct im September auch über Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum von Super Mario Bros. – möglicherweise lässt sich Nintendo etwas einfallen, um diesen Meilenstein zu feiern.
via GameRant, Yahoo, Bildmaterial: New Super Mario Bros. 2, Nintendo
Ob das mit den Verkaufszahlen aber so alles der Wahrheit entspricht, ist fragwürdig. Ich glaube Nintendo was offizielle Meldungen angeht in letzter Zeit absolut nicht. Ich frage mich, wie sich die Konsole angeblich so überragend verkaufen kann, sich aber gleichzeitig die Einheiten in den Läden und Lagern stapeln.... Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die veröffentlichten Zahlen falsch, schließlich kann man auch mit falschen Informationen den Aktienmarkt beeinflussen. Es kann ja keiner außerhalb des Unternehmens nachprüfen, ob die wirklich stimmen.
Aha, also Nintendo vorzuwerfen, Nintendo lügt ist schon so ne Sache... Frag dich lieber, woher Sony auf einmal die 6 Mio. Extra Ps2 Konsolen verkauft hat. Könnte es vielleicht daran sein, dass sie Angst zu haben, von der Switch überholt zu werden?
Und 1. Nintendo hat zudem doch gesagt, dass sie genügend Konsolen liefern wollen und Engpässen zu entgehen und 2. Muss man sich die Märkte ansehen,ja, in Deutschland scheint die Konsole gut verfügbar sein, aber in den USA und vor allem in Japan ist die Konsole u. A. Bei Amazon ausverkauft. Und 3. Ist die Switch unglaublich erfolgreich, warum also sollte die Switch 2 nicht davon profitieren?
Für mich klingt das schon sehr nach Nintendo Hater...
Huiii, direkt ne Verschwörungsfantasie als erster Kommentar. Ist ja Wild.
Und gerade Nintendo, die in jeder ihrer Direct zeigen, wie scheiße die meisten Nintendo Spiele auf der Switch laufen und nicht wie gewisse andere beschönigte Trailer oder nur irgendein CGI Video zeigen . Die lügen bei sowas, is klar..
Ich denke auch, man hat einfach genug vor produziert, so wie es Nintendo ja auch angekündigt hatte (und deswegen den Release wohl auch noch mal verschoben hatte). Und in den USA und auch Japan ist sie noch nicht so flächendeckend zu bekommen, wie bei uns. Denke auch, das die Zahlen nicht geschönt sind.