Das erwartet euch in den exklusiven Pokémon-Preispacks zum Sammelkartenspiel

The Pokémon Company wird auch in dieser Saison wieder exklusive Pokémon-Preispacks veröffentlichen. Diese Preispacks enthalten Boosterpacks zum Pokémon-Sammelkartenspiel mit exklusiven Karten, die das „Play! Pokémon“-Logo tragen.

Ab dem 14. August 2025 können Fans des Pokémon-Sammelkartenspiels in teilnehmenden Fachgeschäften die neuen Preispacks der Serie 7 ergattern. Dafür ist die Teilnahme an lokalen „Play! Pokémon“-Events nötig, bei denen ihr nicht nur Freundschaften schließen und Rivalitäten entwickeln könnt, sondern auch Belohnungen wie das Preispack erhaltet.

Jedes dieser Preispacks enthält sechs Karten aus einem Pool von über 100 Karten, die alle im Standardformat zugelassen sind. Neben beliebten Pokémon sind auch exklusive holografische Upgrades turnierfähiger Karten enthalten, die mit dem „Play! Pokémon“-Logo verziert sind.

Neue App macht die Suche einfacher

Zu den Karten, die in Serie 7 auf die Trainer warten, gehören unter anderem Latias-ex, Knospi, Flamara-ex, Lillys Piepi-ex und Ns Zoroark-ex. Die Preispacks bieten sowohl Sammlern als auch aktiven Spielern die Gelegenheit, ihre Sammlung mit besonderen Karten zu erweitern. Eine Liste aller möglichen Karten der Preispacks 7 findet ihr im PDF-Format hier.

Die Verteilung der Preispacks kann je nach Fachgeschäft variieren. In der Regel gilt jedoch: Je besser die Events besucht sind, desto mehr Preispacks werden ausgegeben. Über die Event-Suche lässt sich schnell herausfinden, wo das nächste „Play! Pokémon“-Event in der Nähe stattfindet. Zur Suche eignet sich außerdem die brandneue App Play! Pokémon Access.

via Pokémon, Bildmaterial: The Pokémon Company