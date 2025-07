Warum die begehrtesten neuen Karten in Pokémon-Pocket kein Artwork haben

Ab sofort können Fans des Pokémon-Sammelkartenspiel Pocket auf die neue Erweiterung Weisheit von Meer und Himmel zugreifen, die Taschenmonster aus der Johto-Region in den Fokus rückt. Der Start der neuen Erweiterung wird nun allerdings von Plagiatsvorwürfen begleitet. Konkret geht es um das Artwork der Ho-Oh EX-Karte sowie der Lugia EX-Karte.

Im Vorfeld der Veröffentlichung war die Liste an neuen Karten bereits per Datamining durchgesickert. Auf Twitter teilte der Künstler lanjiujiu einen Screenshot der neuen Ho-Oh EX-Karte, der den legendären Vogel beim Abheben zeigt, wobei seine Flügel eine markante Halbmondform bilden. Der Künstler teilte auch sein eigenes Kunstwerk, das zuvor als Auftragsarbeit erstellt wurde, und die Designs sind in der Tat nahezu identisch.

Mittlerweile hat The Pokémon Company bereits mit einem offiziellen Statement reagiert, das unter anderem Serebii.net auf Twitter festhält. „Nach interner Prüfung stellten wir fest, dass das Kartenproduktionsteam dem mit der Erstellung dieser Karten beauftragten Illustrator falsche Referenzmaterialien als offizielle Dokumente zur Verfügung gestellt hatte“, heißt es in der Erklärung. „Daher wurden beide Karten durch temporäre Platzhalter ersetzt. Das Team arbeitet nun aktiv daran, diese durch neue Grafiken zu ersetzen, sobald diese fertig sind.“

Die Platzhalter anstelle der schicken Illustrationen, die sonst seltene Karten schmücken, sind Fans heute natürlich auch schon untergekommen. Ein ziemlich außergewöhnlicher Vorgang. Bei Twitter findet ihr einen Screenshot des Platzhalters.

Mit der Veröffentlichung der Erweiterung ging übrigens auch ein Update der Tauschfunktion an den Start. Neu ist unter anderem eine Wunschliste, über die TrainerInnen ihre begehrten Karten mit anderen teilen können. Diese Liste bietet Platz für bis zu 20 Karten.

