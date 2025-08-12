Schnell sein: Die beliebte Kollektion zu Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket ist verfügbar

Die unlängst in Japan veröffentlichte UT Kollektion von UNIQLO zu Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket* ist ab sofort auch in den deutschen Stores verfügbar. Derzeit sind alle Shirts und Sweatshirts noch in nahezu allen Größen verfügbar, doch das wird sich wahrscheinlich schnell ändern.

Das japanische Unternehmen ist längst mehr als ein Geheimtipp, was abgefahrene (und dezente) Shirts zu Final Fantasy, Zelda, Pokémon und Co. angeht. Die beliebten UT Kollektionen widmen sich stets einer bestimmten Marke und bestechen durch ihre mal ausgefallenen, mal dezenten Illustrationen.

Die meisten Kollektionen sind schnell ausverkauft und werden nur im Rahmen von UT Archives (vielleicht) irgendwann neu produziert. Pokémon-Fans sollten sich deshalb lieber früher als später in den UNIQLO-Online-Store begeben* und sich ihre Shirts sichern.

Die Kollektion zeigt Illustrationen aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, die für die Shirts und Pullover leicht angepasst wurden. So gibt es etwa die berühmte Mewtu-Illustration von seiner immersiven Karte, inzwischen ein Klassiker. Auch diesmal gibt es wieder Shirts und Sweatshirts für Erwachsene und Kinder. Die Shirts bekommen Erwachsene für 19,99 Euro, während die Sweatshirts 34,99 Euro kosten.

Bildmaterial: UNIQLO, The Pokémon Company