Das neue Chocobo’s Crystal Hunt Deluxe soll dank simpler Mechaniken jede Menge Spaß bieten

Karten- und Brettspielfans kommen derzeit auf ihre Kosten. Nicht nur mit „Blut der Königin“ in Final Fantasy VII Rebirth haben „Final Fantasy“-Fans viel Spaß. Mit Final Fantasy: Moogle Bounty Mayhem wird es aktuell auch ganz klassisch, sogar analog.

Ein weiteres Kartenspiel wurde jetzt von Square Enix mit Chocobo’s Crystal Hunt Deluxe angekündigt. Das Spiel kombiniert das beliebte Crystal Hunt mit der Erweiterung Chocobo’s Dungeon & Monsters und erweitert den Spielspaß. Neben neu designten Spielkarten gibt es auch neue Spielregeln und vor allem eine deutsche Auflage.

Dank einfacher Spielmechaniken ist das Spielerlebnis ohnehin sprachunabhängig, wie Square Enix verspricht. Doch die Spielanleitung auf Deutsch dürften viele Fans trotzdem begrüßen. Zwei bis vier Spielende jeden Alters finden sich für Spielrunden von 10 bis 20 Minuten zusammen.

„Mit neu illustrierten Karten und zusätzlichen Regeln macht das Spiel mehr Spaß denn je. Einfaches Gameplay und charmante Grafik bieten Spielern aller Altersklassen ein spaßiges Erlebnis“, heißt es von Square Enix.

Die Veröffentlichung ist im Februar 2026 hierzulande geplant. Für 24,99 Euro könnt ihr Chocobo’s Crystal Hunt Deluxe jetzt im Square Enix Store vorbestellen. Vergesst nicht, gleich auch „Moogle Bounty Mayhem“ mitzunehmen!

So, jetzt noch etwas Chocobo-Trivia gefällig? Wie Chocobo-Waschseife riecht und Chocobo-Popcorn schmeckt, das es in Midgar im Wallmarkt zu kaufen gibt, erklärte uns Square Enix schon vor einigen Jahren. Falls ihr euch das auch schon gefragt habt …

So sieht das Spiel aus:

