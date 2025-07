Community besänftigt: Infinity Nikki gibt Ausblick auf kommende Inhalte und Features

Ist Infinity Nikki wieder zurück? Infinity Nikki Update 1.7 Sea of Stars konnte das Spiel einige verärgerte Fans des 1.5 – Updates wieder beruhigen. Nun erscheint die mit Update 1.8 die Season Danqing Season, die erneut vielversprechend aussieht. Nur: War nicht eigentlich demnächst das Housing-Update angekündigt?

Infinity Nikki hat dazu in seinem zweiten „Miraland Roundtable-Event“ Auskunft gegeben. Bis Ende des Jahres wird es eine neue Region, den „Elderwood Forest“ und seine Stadt Spira geben. Ebenfalls kommt ein Kochsystem, mit dem man in einem eigenen Haus kochen kann. Das angedachte Housing-System mit eigener Insel erscheint mit Version 1.9, die im September erwartet wird.

In Version 2.0 werden Fans den Elderwood Forest erkunden. Dieser ist ein mystisches Pilzreich, das die Stadt Spira beherbergt, die in den Panzer einer kolossalen Schnecke gebaut wurde. Während Wishfield eine rustikale Ästhetik hatte, wird Elderwood tiefer in die fantastischen Aspekte von Miraland eintauchen. Außerdem sollen noch dieses Jahr „bekannte Freunde“ in der Story auftauchen, was Fans der Reihe auf Charaktere wie Giovanni, Tan oder Bettina hoffen lässt.

Das mit Version 1.5 eingeführte, oft kritisierte Färbesystem bleibt in der aktuellen Form bestehen. Allerdings wird man auf absehbare Zeit einzelne 5-Sterne-Teile, die nicht zu einem Set gehören, einfärben können. Die Kleiderschrankfunktion in Infinity Nikki soll in kommenden Updates weiter optimiert werden, sodass spielende Fans Evolutionsstufen in einem einzigen Slot zusammenfassen können.

Die Community hofft jedenfalls, dass Version 1.8 und die folgenden Updates den aktuellen, positiven Trend fortsetzen. Derzeit scheint es, als könne Infinity Nikki noch einmal die Kurve bekommen. Was sagen denn Fans der ersten Stunde dazu? Sagt es uns gern in den Kommentaren!

via GameRant, Bildmaterial: Infinity Nikki, Infold Games, Papergames