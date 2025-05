Fans haben „sehnsüchtig auf physische Kopien gewartet“ – Publisher feiert den Handel

Im Sommer ist Black Myth: Wukong zunächst ausschließlich digital für PCs und PS5 erschienen, obwohl eine Handelsversion schon lange vorher angekündigt war. Doch es dauerte bis in den Dezember hinein, bis Fans und Sammler ihre PS5-Discs endlich in den Händen hielten.

Den Verkaufszahlen des Spiels gab das noch einmal deutlichen Schwung. Hier bei uns in Deutschland holte sich Black Myth: Wukong die PS5-Krone im Dezember und konkurrierte bis in den Januar hinein mit Astro Bot an der Spitze der PS5-Charts. Die physische Version war ein voller Erfolg, wie Vertriebspartner PM Studios jetzt auch resümierte.

„Ich wünschte, ich könnte die Zahlen nennen, aber die Leute von Game Science sind sehr diskret, und das respektiere ich. Aber mir und allen Distributoren, Partnern und Händlern gezeigt, dass das Geschäft nach wie vor sehr gut läuft“, sagt Mike Yum, CEO von PM Studios.

„Ich habe viele Anrufe bekommen, zum Beispiel zu Weihnachten und nach Neujahr, in denen mir gedankt wurde und mir gesagt wurde, dass es ihr Geschäft gerettet hat“, berichtet Yum von einzelnen Händlern. Beachtlich dafür, dass physischen Medien doch gern nachgesagt wird, ihre Zeit wäre längst gekommen.

„An Orten, an denen es noch keine fortschrittliche Internet-Technologie gibt, laden die Leute keine 100-Gigabyte-Datei herunter, weil sie pro Datenvolumen bezahlen. An solchen Orten, wo die Bandbreite gering oder langsam ist, haben sie sehnsüchtig auf eine physische Kopie des Spiels gewartet“, weiß Yum um die Bedeutung physischer Medien. Auch in Ländern wie Spanien und Italien sei die Handelsversion ein großer Erfolg gewesen.

Yum hob in dem Interview mit The Gamer am Rande der LVL UP Expo in Las Vegas außerdem hervor, dass physische Veröffentlichungen eine wichtige Sichtbarkeit im Handel bieten können, die rein digitale Spiele in überfüllten Online-Marktplätzen oft nicht erreichen. Die Präsenz im Regal könne neue Käufer anziehen, die das Spiel vielleicht vorher gar nicht auf dem Radar hatten.

Bildmaterial: Black Myth: Wukong, Game Science