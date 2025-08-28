Das Razer Kraken Kitty V2 in der „Gengar Edition“ erscheint erstmals hierzulande

Perfekt für Halloween: Schaurig schöne Klänge gibt es nun auch in Deutschland mit dem Razer Kraken Kitty V2 – Gengar Edition. Das „spuktakuläre“ Gaming-Headset treibt seit 2024 in ganz China sein Unwesen, und kann jetzt auch ohne Silph Scope von Trainern in Europa und anderen Weltregionen gesehen und erworben werden.

Das Headset mit dem Schatten-Geister-Pokémon, inklusive Gengars charakteristischer Stacheln, geisterhaften Violetttönen sowie RGB-beleuchteten Ohrmuscheln, bietet euch 7.1 Surround Sound und ein Mikrofon, das Hintergrundgeräusche unterdrückt. Im Razer Store* kann das Headset schon vorbestellt werden.

Gengar ist dabei nur eines von vielen Pokémon, die sich in die Kollaboration zwischen Pokémon und Razer verirrt haben. Kürzlich erschien ebenso eine vierteilige Kollaborationskollektion mit Zubehör. Diese sind mit Bisasam, Glumanda, Schiggy und Pikachu verziert – aber vor allem sind sie auffällig und sehr bunt.

via Razer, Pokémon, Bildmaterial: Razer