Sony wollte dieses Spiel exklusiv: Crimson Desert könnt ihr bei der Gamescom zocken

Crimson Desert kehrt wieder zur Gamescom zurück. Schon im letzten Jahr hatte Pearl Abyss eine Demo in Köln am Start, die auch bei uns auf positive Resonanz gestoßen ist. Am Stand B040 in der Entertainment Area habt ihr vom 20. bis zum 24. August im Rahmen der Gamescom 2025 erneut die Gelegenheit, Crimson Desert auszuprobieren.

„Dort warten zudem ein immersiver Stand und exklusives Merchandise“, versprechen die Macher. „Wir freuen uns, die neueste öffentliche Demo von Crimson Desert auf der Gamescom 2025 zum ersten Mal zu zeigen“, sagt Lybee Park, CEO von Pearl Abyss Europe.

Und weiter: „Wir können es kaum erwarten, dass die Fans das von uns geschaffene Erlebnis in die Hand nehmen können. Wir hoffen, dass dank des beeindruckenden Stands und natürlich des Gameplays, jeder Besucher das Gefühl hat, ein Teil von Crimson Desert zu sein – und sich auf das freut, was beim Launch kommen wird.“

Sony wollte dieses Spiel exklusiv

Sony PlayStation wollte sich offenbar Crimson Desert „schnappen“, glaubt man früheren Berichten. Demnach habe Sony den Entwickler und Publisher Pearl Abyss versucht, davon zu überzeugen, das Action-Adventure exklusiv für PS5 zu veröffentlichen.

Eine Vereinbarung hätte verlangt, dass Crimson Desert für „einen bestimmten Zeitraum“ nicht auf Xbox veröffentlicht werden würde. Pearl Abyss habe hingegen beschlossen, das Spiel selbst zu veröffentlichen, weil die Einschätzung bestand, dass „der Eigenvertrieb sehr profitabel sein würde“.

Pearl Abyss hatte damals mit einer vagen Nachricht auf diese Berichte reagiert. Man habe bereits enthüllt, dass man Crimson Desert unabhängig veröffentlichen würde. Darüber hinaus liebe und schätze man die Geschäftspartner, mit denen man ständig auch verschiedene Formen der Zusammenarbeit bespreche. Erfahrt hier mehr über Crimson Desert und seht den letzten Trailer!

