UNBEATABLE: Kickstarter-Kampagne startet fulminant

Das Entwicklerstudio D-Cell Games hat wie angekündigt eine Kickstarter-Kampagne für das Spiel UNBEATABLE an den Start gebracht. Für die Finanzierung müssen 55.000 US-Dollar zusammenkommen, wovon man zum jetzigen Zeitpunkt schon über 90 % eingesammelt hat. Das Rhythmus-Abenteuer kommt mit einem schicken Anime-Stil daher und soll einen besonders starken Fokus auf Musik und Emotionen legen. Bei Kickstarter findet ihr einen neuen Trailer, welcher euch ins Spielprinzip einführt. Auch Hörproben in den Soundtrack gibt es dort. Die Veröffentlichung plant man derzeit im Jahr 2023 für PCs, Mac und Linux.

Das Rhythmus-Gameplay funktioniert mit nur zwei Knöpfen, die Musik wird eigens für das Spiel erstellt. Auch die Welt kann erkundet werden, wobei ihr anderen Charakteren helfen müsst. Selbst schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die rebellische Haut von Beat.

Noch heute möchte das Team außerdem eine kostenlose Demo zum Spiel auf Steam veröffentlichen. Diese trägt den Titel UNBEATABLE [white label] und beinhaltet eine exklusive Nebengeschichte, die in der Welt des Hauptspiels verankert ist.

Darum gehts in der Demo UNBEATABLE [white label]

Erkundet die Welt von UNBEATABLE, in der Musik illegal ist. Das hält euch aber natürlich nicht davon ab, euch die Seele aus dem Herz zu musizieren. Visuell atemberaubende Szenen im Anime-Stil unterlegen die Rhythmus-fokussierten Kämpfe und bieten euch einen ersten Blick darauf, was euch in UNBEATABLE erwartet. Neben einem Arcade-Modus stellt die Demo außerdem einige der auch im Hauptspiel vorkommenden Charaktere ins Rampenlicht.

Ab der Veröffentlichung der Demo sollen SpielerInnen sich jede Woche auf neue Songs und Story-Parts, aber auch auf einige Überraschungen freuen dürfen.

Kickstarter-Trailer

Bildmaterial: UNBEATABLE, D-Cell Games